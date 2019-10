Emoţie în jurul cazului Dutroux, sute de oameni protestează la Bruxelles Mai multe sute de persoane, 400 potrivit politiei, au manifestat duminica la Bruxelles pentru a cere inchisoare pe viata pentru autorii delictelor sexuale impotriva copiilor, intr-un moment in care justitia belgiana redeschide cazul ultrasensibil al pedofilului Marc Dutroux, autorul unor violuri si crime ale caror victime au fost copii si adolescente, potrivit AFP.



"Nu libertate calailor copiilor!", "Dutroux sa ramana in inchisoare!" se putea citi pe pancartele agitate in cadrul marsului, la care au participat numerosi parinti si copii.



Apelul de participare la acest "Mars… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

