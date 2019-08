Emmanuel Macron şi Donald Trump au luat prânzul împreună FOTO Pranzul improvizat a avut loc la Hotel du Palais, pe terasa, la invitatia presedintelui Frantei. Cei doi lideri au stat impreuna la o masa rotunda, protejati de soare, la aproximativ zece metri de insotitorii lor, intre care si ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, si consilierul John Bolton. Macron si Trump se afla la Biarritz pentru summit-ul G7, gazduit de statiunea franceza pana luni. “Este un G7 care vine intr-un moment important de destabilizare cu privire la numeroase subiecte”, a afirmat Macron, mentionand in special conflictul sirian si acordul nuclear cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

