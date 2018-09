Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei ar trebui sa fie unit, in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar disputele politice interne reprezinta un obstacol in aceasta cale, a declarat ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, vineri, in cadrul unei conferinte gazduite de Universitatea…

- Întrebat, miercuri, într-o conferinta de presa la Cluj-Napoca, daca are un sfat pentru autoritatile române, în conditiile în care România va prelua de la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului UE, Cord Meier-Klodt a spus ca în Europa fiecare trebuie sa îsi…

- Prezent la Cluj pentru a participa la festivalul Clujotronic, cel mai important eveniment de arta electronica din Romania, organizat de Centrul Cultural German in parteneriat cu Institutul Francez, ambasadorul Cord Meier-Klodt a vorbit, in cadrul unei conferinte de presa, despre rolul pe care il…

- Hans Klemm a participat la International Business Forum Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, îi invita pe reprezentantii mediului de afaceri românesc sa investeasca în Statele Unite. El a participat astazi, la Palatul Parlamentului, la International Business Forum, un eveniment…

- Sase tineri muzicieni, care studiaza in toate colturile Europei, vor veni in Romania pentru a impartasi experienta lor cu cei de acasa, in cadrul Turneului national "COOLsound". Turneu se va desfasura in perioada 2-10 septembrie pe mai multe scene din tara, sala Filarmonicii Banatul din Timisoara fiind…

- Michele Ramis si Cord Meier-Klodt, ambasadorii Frantei, respectiv Germaniei la Bucuresti, sfatuiesc Romania sa renunte la luptele interne si sa profite de oportunitatile care ii vor fi oferite odata cu preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, care va da o noua perspectiva tarii.

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES ca, desi este la finalul mandatului de la Bucuresti, "in multe feluri" nu paraseste Romania. Diplomatul vorbeste, in interviu, despre provocarile Brexit-ului pentru tara sa, dar si pentru comunitatea…