eMAG publica integral cele mai dubioase cautari din 2018. Avem clasamentele complete din fiecare an!

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, legea de aprobare a OUG 116/2017 care instituie un mecanism de premiere a angajatilor ANAF din sumele colectate ca venituri la bugetul de stat si elimina interdictia cumularii pensiei speciale cu pensia publica. ”Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala…

- Ieri, 16 octombrie a.c., pe raza judetului, politistii rutieri si cei de ordine publica, au desfasurat actiuni pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta rutiera. Politistii rutieri au actionat pentru monitorizarea traficului rutier, dar si pentru…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat vineri ca lanseaza in consultare publica conditiile tehnice si economice de acces la infrastructura Netcity, scrie News.ro. ”Alaturi de tarifele propuse de ANCOM recent, astazi lansam in consultare…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a avut miercuri, 10 octombrie, prima iesire publica dupa referendumul de la sfarsitul saptamanii trecute. Liderul PSD se afla la Camera Deputatilor, acolo unde a facut o scurta declaratie jurnalistilor: Nu am lipsit. Am fost la partid in ultimele doua zile", a declarat…

- Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan este de parere ca toate guvernele care s-au succedat la conducerea Romaniei in ultimii 6 ani au condus tara intr-o logica extrem de paguboasa. Mai exact,au imprumutat Romania și pe romani cu 100 de miliarde de lei, datoria totala ajungand la inceputul acestui…

- Actrița americana Gwyneth Paltrow și producatorul TV, Brad Falchuk, care au o relație de trei ani, se vor casatori la sfarșitul acestei saptamani, potrivit revistei People.Informația a fost facuta publica de site-ul revistei People, care citeaza o sursa apropiata cuplului. Gwyneth Paltrow…

- In conformitate cu Regulamentul de Inchiriere a parcarilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud organizeaza in data de 09.10.2018 licitație publica cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare cu numerele: 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,…