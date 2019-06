Peste 3.000 de absolventi ai claselor a VIII-a de la scolile din județul Buzau sunt asteptati joi, 20 iunie 2019, in salile de examen pentru a sustine proba la Matematica, in cadrul examenului de Evaluare Nationala. Proba incepe la ora 9,00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8,30. Timpul destinat rezolvarii subiectelor la matematica la Evaluare Naționala 2019 este de doua ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea acestora. Pentru proba la Matematica, elevii pot sa utilizeze instrumente de desen, insa nu au voie in sala cu mijloace de calcul. Elevii care doresc sa corecteze…