Stiri pe aceeasi tema

- Acest concurs include patru discipline competitionale: Limba si literatura romana, Matematica, Educatia plastica si Tehnologia informatiei si comunicatiilor la care anul acesta au participat 89 de elevi cu deficiente de auz din ciclul gimnazial (clasele a VII-a si a VIII-a) din 14 institutii de invatamant…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat rezultatele finale inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfasurata in perioada 11- 13 martie. La aceasta simulare au participat, in premiera, si elevii claselor a VII-a. Au participat…

- In Caras-Severin, din totalul celor 2.229 de elevi de clasa a VII-a inscrisi pentru aceste examene, la limba si literatura romana 1.987 de tineri s-au prezentat, iar 138 au obtinut note cuprinse intre 1 si 1.99. Alti 163 de elevi au fost punctati cu note intre 2 si 2.99, 217 intre 3 si 3.99,…

- Luni, pe 18 martie, elevii de clasa a XI-a vor incepe simularea la Bacalaureat 2019. Examinarea va incepe cu proba la Limba și literatura romana, acolo unde elevii vor primi doua feluri de subiecte, in funcție de profil: real sau umanist.

- Elevii de clasa a VII-a si a VIII-a din intreaga tara au sustinut in cursul zilei de ieri proba de simulare a Evaluarii Nationale la Limba si literatura romana, urmand ca in cursul zilei de astazi sa se desfasoare simularea la disciplina Matematica. Consiliului National al Elevilor a organizat un protest,…

- Astazi incepe simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati aproximativ 350.000 de elevi din clasele a VII-a si a VIII-a. Prima proba scrisa va fi cea la Limba si literatura romana, urmand ca maine sa aiba loc cea la Matematica, iar miercuri este programata simularea examenului scris la Limba…

- Simularea pentru Evaluarea Nationala 2019 incepe luni cu proba de limba romana. Simularea se va desfasura in perioada 11 - 13 martie, iar la examen vor participa elevii de clasa a VIII-a, care in vara susțin evaluarea naționala, si, in premiera, elevii de clasa a VII-a. Consulta in articol modele de…

- EVALUARE NATIONALA 2019. Modele de subiecte. Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.461/2018 care aproba Calendarul evaluarilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2018-2019. Evaluarile sunt in lege din 2011 și sunt organizate la…