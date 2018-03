Stiri pe aceeasi tema

- Programul lansat la finalul anului trecut de Ministerul Tineretului si Sportului, “Campionii in scoala, liceu si universitate”, pare sa aiba succes la nivel de Salaj. Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Salaj a organizat vineri o noua actiune de acest gen, a zecea, gazda fiind de aceasta…

- Etapele județene ale Olimpiadelor de Limbi moderne s-au desfașurat in perioada 3-10 martie. Concurenții au susținut o proba scrisa și o proba orala. Pentru etapa nationala a olimpiadei de Limba engleza, care va avea loc la Constanța, in perioada 1-5 aprilie, s-au calificat urmatorii elevi: Zolcsak Eszter…

- Sambata, 24 martie 2018, Primaria Municipiului Focșani va aniversa Ora Pamantului, alaturandu-se astfel celor peste 7000 de orase din peste 160 de tari care organizeaza an de an cea mai mare acțiune de mediu din toate timpurile, dupa cum se arata intr-un comunicat de presa semnat…

- Sala de sport a Scolii Gimnaziale “Corneliu Coposu” din Zalau a gazduit marti etapa judeteana a Olimpiadei Gimnaziilor la rugby-tag, eveniment la care au evoluat elevi din sapte scoli salajene: Scoala Gimnaziala Dragu, Scoala Gimnaziala “Andrei Muresanu” Cehu Silvaniei, Scoala Gimnaziala “Silvania”…

- BRAVO… Judetul Vaslui va fi reprezentat de cinci elevi la faza nationala a Olimpiadei de Istorie. Doi dintre acestia sunt de la Liceul Teoretic “Emil Racovita”. Este vorba despre Goran Rahela si Doroftei Andra Doriana. Cea mai mare nota obtinuta apartine, insa, unei eleve de la Colegiul National “Gheorghe…

- Alessia Banu Șapte elevi talentați la pian, vioara, flaut și chitara de la Școala de Arte „N.N. Tonitza” Barlad au obținut premii la etapa zonala a Olimpiadei de Interpretare Instrumentala. Doi dintre ei vor reprezenta județul la faza naționala. La finele saptamanii trecute (16 martie), s-a desfașurat…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale obținute de elevi la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și literatura romana – gimnaziu, gimnaziu minoritați și liceu, care s-a desfașurat sambata, 17 martie, la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia. Un grup de 12 elevi vor…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada de informatica etapa judeteana Alba, desfașurate la Colegiul National “Lucian Blaga” Sebes. Faza nationala se va desfasura in aprilie, la Constanta, pentru sectiunea liceu. Olimpiada de Informatica 2018 – rezultate etapa judeteana…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba transmite rezultatele la etapa judeteana Alba a Olimpiadei satelor. Olimpiada satelor din Romania 2018 este un concurs de Matematica, adresat elevilor din clasele V-VIII, din mediul rural. Rezultate etapa judeteana 2018: Clasa a V-a Elev / Scoala / Punctaj Ungur Razvan…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada CHIMIE etapa judeteana Alba, desfașurate la Scoala Gimnaziala „Vasile Goldis”. Cinci elevi din clasele VIII-XI s-au calificat la etapa nationala a olimpiadei, care se va desfasura in aprilie, la Craiova. Olimpicii ce vor reprezenta…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba transmite rezultatele finale de la Olimpiada de Istorie, etapa judeteana Alba, desfasurata sambata, la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia. Cinci elevi s-au calificat la etapa nationala a olimpiadei, ce se va desfasura la Alba Iulia, in perioada 2-6 aprilie…

- Sase elevi de la Colegiul National “Silvania” Zalau, toti pregatiti de catre profesorul Florin Morar, vor reprezenta, in acest an, Salajul la Olimpiada Nationala de Informatica de la Brasov. Este vorba despre Andrei Cotor, clasa a IX-a, Alex-Nicolae Pop, clasa a IX-a, Shantih Alex Hill, clasa a X-a,…

- In data de 3 martie, la Școala Gimnaziala „Balcescu-Petofi” Satu Mare, s-a desfașurat etapa județeana a Olimpiadei de Biologie. Pentru etapa nationala a olimpiadei, care va avea loc la Piatra Neamț județul Neamț, in perioada 2-7 aprilie, s-au calificat urmatorii elevi: -Bozintan Robert Casian – clasa…

- Doi elevi din Barlad, doi din Vaslui și doi din Huși vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei de chimie, ce se va desfașura la Craiova. La faza naționala a olimpiadei de chimie, județul Vaslui va fi reprezentat de șase elevi, dintre care doi din Barlad, doi din Vaslui și doi din Huși.…

- Inspectoratul Școlar Județean Salaj a anunțat, duminica,18 martie, numele premianților salajeni din cadrul Olimpiadei naționale de matematica, precum și unitațile de invațamant din care provin elevii. Etapa județeana a Olimpiadei de Matematica a avut loc la Colegiul Național „Silvania” Zalau, concurs…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza sambata, 17 martie 2018, urmatoarele competitii scolare: Olimpiada de informatica, incepand cu ora 9.00, in urmatoarele centre de concurs:Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta si Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta. Participa 110 elevi, iar…

- Olimpiada de Limba Germana Moderna, etapa județeana, s-a desfașurat la Liceul Reformat “Wesselenyi” Zalau, si a presupus doua probe de ințelegere a mesajului scris și audiat si o proba de producere de mesaje scrise. La testul scris au participat patru elevi de gimnaziu și 24 de liceeni. Pentru nivelul…

- Olimpiada de Limba Engleza, etapa județeana s-a desfașurat in data de 3 martie – proba scrisa și 10 martie – proba orala, la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalau. La proba scrisa au participat elevi de gimnaziu si de liceu, atat de la Secțiunea A (normal), cat și de la secțiunea B (intensiv/bilingv).…

- – liceul bacauan este gazda in aceasta saptamana pentru cea de a patra mobilitate cu profesori și elevi in acest proiect Proiectul coordonat de Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacau este acum la a patra intalnire la care participa 23 de elevi și 9 profesori din Polonia, Lituania, Italia și…

- Una dintre elevele bataușe a fost exmatriculata de la școala, iar celelalte doua s-au ales cu notele scazute la purtare. Decizia a fost luata azi, 13 martie. Eleva de la Colegiul Național „Ioan Slavici” a fost exmatriculata din liceu, iar celelalte doua, una de la Liceul Tehnologic „George Emil Palade”…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj va organiza joi, 15 martie, de la ora 10, o noua intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la noutatile legislative cu incidenta fiscala, Spatiul Privat Virtual si inlesnirile la plata. Intalnirea se va…

- Trei elevi din Alba Iulia și Sebeș s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei interdisciplinare ”Științele Pamantului”, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata in 10 martie la Liceul cu Program Sportiv. Faza naționala se va desfașura in perioada 18 – 22 aprilie. Olimpiada…

- Etapa județeana a Olimpiadei de limba engleza (liceu) a avut loc in zilele de 3 și 10 martie 2018, la Colegiul National ”Mihai Eminescu” Suceava.In urma centralizarii rezultatelor de la cele doua probe (proba scrisa și proba de speaking), s-a stabilit lotul olimpic județean care va reprezenta ...

- Sunt un locuitor al municipiului Zalau, am sesizat acum mai mult de un an, autoritațile, prin intermediul rubricii dumneavostra, despre gropile care acum sunt transformate in cratere, de pe strada Corneliu Coposu. In urma cu un an, copilul meu s-a impiedicat, calcand intr-o astfel de groapa, și s-a…

- Noua elevi vor reprezenta judetul Salaj la Olimpiada Nationala de Fizica si alti cinci, la Olimpiada Nationala de Biologie. Inspectoratul Scolar Judetean Salaj a publicat rezultatele etapei judetene ale olimpiadelor la cele doua materii, precum si numele elevilor merituosi ale caror rezultate le-au…

- Patru dintre cei șapte elevi care vor reprezenta județul nostru la faza naționala a olimpiadei de geografie invața la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad. Alți doi sunt vasluieni, iar unul e negreștean. Deși regulamentul olimpiadei de geografie prevede ca fiecarui județ i se atribuie…

- Elevii claselor Step by step de la Școala Gimnaziala ”Iuliu Maniu”, Zalau au sarbatorit miercuri, 7 martie, 2018, 100 DE ZILE DE ȘCOALA. Conform tradiției alternativei educaționale Step by Step aceasta sarbatoareeste la a14-1 ediție de la implementarea alternativei educaționala in școala noastra. Sarbatoarea…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba a transmis rezultatele la olimpiada de Limba Engleza 2018, etapa judeteana, proba scrisa. Proba orala (proba B) se desfasoara sambata, 10 martie, la Colegiul National “Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia. In urma acesteia, vor fi stabiliti elevii care se califica…

- Sambata, 3 martie 2018, la Școala Gimnaziala „Al. I. Cuza” Bacau a avut loc Olimpiada de Religie cult Romano-Catolic, etapa judeteana pentru clasele V-XII. Au participat un numar de 170 de elevi din tot judetul, insotiti de profesori si de parinti, care, entuziasti, s-au prezentat pentru a-si testa…

- Prof. Marin Ștefan Marți, 27 februarie 2018, a avut loc etapa județeana a competiției „GIMNAZIADA , clasele V-VIII, volei fete, in organizarea Inspectoratului Școlar Județean Salaj. In urma tragerilor la sorți, au fost alcatuite doua serii. In seria intai s-au aflat echipele școlilor gimnaziale : „Porolissum”…

- Etapa județeana a olimpiadei de fizica, la nivel de gimnaziu, a avut loc weekendul trecut la Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” din Bacau, dupa ce, in urma cu o saptamana s-a desfașurat, tot aici, etapa locala. Astfel, sambata, 24 februarie, de la primele ore ale zilei au sosit in școala micii și mai…

- Cadre didactice si elevi de la Scoala Gimnaziala "Dimitrie Onciul" Straja au organizat duminica, 25 februarie, in sala mare a Caminului Cultural din localitate, o expozitie de martisoare. Scopul acestui eveniment a fost acela de a promova articole specifice de martisor realizate de ...

- Alexandru Moldovan Sistemul de iluminat din Zalau va fi modernizat si extins printr-un proiect cu o valoare totala de circa cinci milioane de euro, pe care administratia locala l-a depus pentru finantare din fonduri europene, au informat reprezentantii municipalitatii. Documentatia tehnico-economica…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, luni, rezultatele finale la olimpiada județeana de fizica. Noua elevi din județul Alba au reușit sa se califice la etapa naționala, ce se va desfașura in perioada 2-6 aprilie la Breaza, Prahova. Este vorba despre PUTAN IULIA NICOLETA de la Colegiul…

- Pentru al șaselea an consecutiv, Selgros Cash&Carry Romania, impreuna cu Chef Cezar Munteanu, deruleaza programul „Sanatatea incepe din farfurie”, prin care aduce educația gastronomica in școli și urmarește sa promoveze obiceiuri de mancat sanatoase in randul copiilor. Astazi, 22 februarie, Chef Cezar…

- 47 de licee si colegii din tara au fost selectate de catre Ministerul Educatiei pentru prima etapa a proiectului “Promovarea și susținerea excelenței in educație prin dezvoltarea competențelor in disciplina Tehnologia Informației”. Printre acestea se numara si Colegiul National “Silvania”, acolo unde…

- Vineri este programata etapa finala a Concursului International: „Sa cresc mare si voinic!” (sectiunea cu participare directa), organizat de Gradinitele Alexandrina Simionescu Ghica si Raza de Soare din Targoviste, dar si de Gradinita nr. 48 din Braila, concurs derulat, ca in fiecare an, cu sprijinul…

- In urma rezultatelor obținute la fazele locale ale celor doua olimpiade, 30 de elevi din Huși și localitațile limitrofe s-au calificat pentru etapele județene. Mai mulți elevi din Huși care, sambata, 3 februarie, au participat la fazele locale ale olimpiadelor de biologie și religie s-au calificat,…

- Duminica, 28 ianuarie, a avut loc faza locala a Olimpiadei de fizica. La Huși, 27 de elevi din oraș și din localitațile limitrofe s-au aliniat la start, cei mai buni dintre ei plecand acasa cu premii. La clasa a VI-a, premiul I a ajuns la Maria Miruna Zgavardinci, de la Colegiul Național “Cuza Voda”…

- Elevii clasei a IX-D de la Colegiul National “Silvania” Zalau, coordonati de consilierul scolar Monica Morar si de profesorul Ioan Jecan, si in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj, finalizeaza, in aceasta perioada, proiectul educational “Fara violenta”. Scopul demersului…

- Motto: „Șahul este jocul jocurilor pentru educarea tinerilor”. (Marin ȘTEFAN) S-au implinit 159 de ani de la „Mica Unire” (cea din 24 ianuarie 1859). Din nou, cu prilejul sarbatoririi Unirii Principatelor Romane, Moldova și Țara Romaneasca, Primaria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei, in parteneriat…

- In cadrul proiectului educativ,,Unirea face puterea”, la coala Gimnaziala nr.3 Cugir a avut loc astazi un spectacol dedicat aniversarii Zilei Principatelor Romane”. O activitate cu scop patriotic in programul cultural educativ al școlii dedicat Centenarului istoric al Marii Uniri din 1918. Proiectul…

- Nu mai puțin de 32 de elevi din Barlad și unul din Gherghești, care au obținut punctaje foarte mari la etapa locala a olimpiadei de chimie, s-au calificat pentru faza pe județ, din februarie. Din zona Huși, la gimnaziu, cei mai mulți calificați sunt de la Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu”, iar la…

- "Nu am ieșit la protest pentru ca sunt ONG-ista, nu fac politica și indiferent de cine a fost la guvernare, eu mi-am obținut nevoile și drepturile pentru copiii mei, cu pumnul! Nu a existat niciun ministru care sa faca ceva pentru noi pentru ca ii pasa. Și nici nu va exista. Așa ca indiferent…

- Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga” Baia Mare a gazduit faza municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la Sah. La aceasta competitie au participat elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 18, Scoala Gimnaziala “Nichita Stanescu” Baia Mare, Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Baia Mare, Scoala Gimnaziala “George Cosbuc”…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…

- Tinerii, toti olimpici, vor fi din toamna studenti la cele mai prestigioase facultati din Marea Britanie. Un alt elev al colegiului din Braila a fost admis la patru facultati din Anglia, printre care se numara University College of London.

- Din 31, 11. Cum merge ingroparea gunoaielor Clujul isi duce gunoiul in subteran. Sunt intarzieri de etapa, dar se promite incheierea lucrarilor la timp. Clujul a pornit, în 2017, un proiect de coborâre a deseurilor în subteran. La final de 2017, ar fi trebuit sa avem primele…

- Cladirea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Buzau intra in reabilitare, dupa aproape 80 de ani in care a funcționat fara aproape nicio reparație. Cei 1300 de elevi și o suta de dascali care iși desfașoara activitatea aici vor fi mutați la o [...] citește mai mult Post-ul Colegiul Național „Mihai…