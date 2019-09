Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea s-a prezentat joi la Curtea de Apel București, fost ministru al Turismului avand infațișare in procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2009, in care este acuzata de luare de mita și spalare de bani. Ea a declarat la ieșire ca `lucrurile sunt in schimbare spre bine in Romania,…

- Dosarul Udrea-Basescu-Andronic se reia sub mandatul unui nou judecator, stabilit de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce primul magistrat s-a pensionat. Procesul in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic vizeaza presupuse fapte de coruptie. Elena Udrea este acuzata de instigare…

- Procesul care vizeaza presupuse fapte de coruptie in legatura cu finantarea campaniei electorale din 2009, in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, se reia, joi, sub autoritatea unui nou judecator stabilit de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) dupa ce primul magistrat s-a pensionat.Surse…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, ca niciun student de la Institutul de Marina nu se ducea la ofiterul de contrainformatii, ci era chemat. Traian Basescu a fost...

- Traian Basescu a fost prezent la Curtea de Apel București unde s-a judecat procesul în care CNSAS a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii în cazul sau. Instanta se va pronunta pe 20 septembrie.

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat joi ca nu a fost colaborator al Securitatii si ca o eventuala decizie a instantei in defavoarea sa i-ar crea probleme de imagine. Intrebat de jurnalisti, inainte sa intre la Curtea de Apel, cum comenteaza demersul CNSAS, Basescu a afirmat: "Nu il comentez,…

- Traian Basescu a ajuns joi dimineața la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS. Fostul președinte al Romaniei a declarat ca nu a fost colaborator al fostei Securitati, asa cum a sustinut pana acum. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de vedere total diferite,…

- ”Am o parere buna pentru ca acest coșmar al Elenei Udrea s-a terminat, iata revine in țara. Și-a evaluat probabil riscurile care implica probabil aceasta venire in țara. Un botez in Romania e un botez in Romania, in Costa Rica nu putea sa faca un botez. Am vorbit cu ea acum cateva zile, era fericita…