Curs valutar BNR astazi, 21 septembrie: euro se apreciaza ajungand aproape de 4,66 lei/euro

Cursul leu/euro se apropie destul de rapid de pragul de 4,66 lei/euro, confirmand trendul de crestere conturat in ultimele 6 sedinte. In ultima zi a saptamanii, vineri, 21 septembrie, a mai castigat 0,4 bani in fata leului.… [citeste mai departe]