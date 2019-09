Electrica Furnizare lansează un pachet diversificat de servicii adresate consumatorilor business "Lansam un pachet diversificat de servicii pentru clienții nostri business, prin intermediul carora acestia isi pot optimiza si chiar reduce consumul de energie, cu impact direct asupra costurilor. Totodata, fiind un furnizor responsabil și conștient de tranziția energetica pe care o traversam in acest moment, oferim soluții prin care incurajam folosirea energiei regenerabile, accesibile și curate. De la servicii de optimizare a consumului și audit energetic și pana la energie fotovoltaica și mobilitate electrica, specialiștii Electrica Furnizare ofera soluții personalizate, adaptate specificului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

