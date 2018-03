Stiri pe aceeasi tema

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 continua joi cu proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie.Proba…

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre România secolului XX, având de menționat informații despre Constituțiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la…

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre Romania secolului XX, avand de mentionat informatii despre Constitutiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la matematica.…

- Elevii au mai scapat de un hop in ceea ce priveste simularile pentru Bacalaureatul din 2018, sustinand astazi proba obligatorie a profilului. Iata ce subiecte au avut de rezolvat la Istorie: Iata si subiectele de la Matematica: Rezultatele inregistrate vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de…

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 va continua miercuri cu proba obligatorie a profilului - proba E) c) - pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Elevii din Alba, din clasele XI-XII, alaturi de colegi din tara, participa miercuri la a treia proba in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie a profilului. Elevii vor sustine testari la Matematica sau Istorie. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Citește și Simulare…

- Simulare BAC 2018. Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 va continua miercuri cu proba obligatorie a profilului - proba E) c) - pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 va continua marti cu proba la Limba si literatura materna - proba E) b) - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale din clasele a XI-a si a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Elevii claselor a XI-a, a XII-a si a XIII-a, seral sau frecvența redusa, au inceput, luni, simularea examenului national de bacalaureat, cu proba la Limba și Literatura Romana. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Brașov din cei 6.668 de elevi inscriși s-au prezentat doar 5.557. Cei mai mulți…

- SIMULARE BACALAUREAT 2018. Elevii din Iasi au sustinut examenul in 47 de centre de simulare din judet, iar subiectele au fost descarcate la timp si in cele mai bune conditii, mentioneaza reprezentantii ISJ. SIMULARE BACALAUREAT 2018. La clasa a XI-a au fost inscrisi 5.745 de elevi, dintre…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara…

- Libertatea.ro iți arata subiectele date la simularea Bacalaureat 2018 la Limba romana, pentru clasele a XI-a și a XII-a, la profilul real și la profilul uman. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut luni simularea Bacalaureat 2018 la Limba romana…

- Simularea examenului de Bacalaureat s-a desfasurat insa normal in afara celor trei incercari de fraudare. Elevii au sustinut examenul in 47 de centre de simulare din judet, iar subiectele au fost descarcate la timp si in cele mai bune conditii, mentioneaza reprezentantii ISJ. La clasa a XI-a au fost…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep simularea probelor scrise de la bacalaureat! Elevi din intreaga tara vor sustine incepand cu ora 9 proba scrisa la limba si literatura romana. Marți, simularea va continua cu Limba si literatura materna, miercuri elevii vor sustine proba obligatorie a profilului,…

- SIMULARE BAC 2018 ROMANA EDU.RO. Subiecte si barem REAL si UMAN, clasele a XI-a si a XII-a, la simulare bacalaureat 2018 SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ROMANA. Luni incepe simularea examenului national de Bacalaureat 2018, ce se va desfasura in perioada 19-22 martie, pentru elevii de clasele XI-a si a XII-a,…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute – care vor fi anuntate in 30 martie – nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii…

- Zi importanta pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, fiindca astazi incepe simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana.

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale,…

- Incepe simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat Elevii de clasa a 11-a si a 12-a sustin de astazi, simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat. Primul test va fi la limba si literatura româna, apoi mâine, la cea materna. Miercuri…

- Simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi cu proba la Limba si literatura romana – proba E) a), care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Maine va avea loc simularea probei la Limba si literatura materna – proba E) b) pentru elevii…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a incep, de astazi, sa susțina simularea examenului național de bacalaureat. Prin aceste simulari se urmarește ca elevii sa se familiarizeze cu modelele de subiecte și sa vada la ce nivel sunt. Rezultatele inregistrate vor fi analizate la nivelul fiecarei unitați…

- Simulare BACALAUREAT 2018 la Limba și literatura romana. Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Primul examen este cel la Limba și literatura romana, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Notele obținute la simulare…

- Rezultatele la simularea probelor scrise de la evaluarea nationala urmeaza sa fie anuntate vineri, 16 martie 2018. Potrivit ministerului, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru…

- Aproape 3000 de elevi de clasa a VIII-a din judetul Alba sustin, in aceasta perioada, alaturi de colegi din tara, sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti, 6 martie, a fost proba scrisa de Matematica. Subiectele si baremele de corectare vor fi publicate, in jurul orei 15.00,…

- Marti, 6 martie, se desfasoara a doua testare in cadrul sesiunii de simulare a examenului national de Evaluare Nationala 2018 pentru clasa a VIII-a. Elevii vor sustine simularea probei scrise de Matematica. Ministerul Educatiei a publicat subiecte si bareme de corectare orientative pentru elevi. Model…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti vor da examen la matematica, miercuri la limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele.…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Elevii care vor lua una sau mai multe note insuficiente la examenele de bacalaureat vor putea susține probele picate de mai multe ori pe an, pina cind le vor promova. Pentru examenele repetate vor achita o taxa, care va fi stabilita anual de catre Ministerul Educației si va fi calculata in functie de…

- Vezi aici calendarul complet al simularilor pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2018 >> Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul oficial capitolele din materia pe care elevii trebuie sa o pregateasca. Elevii de clasa a VIII-a nu vor fi testati din capitolul Functii si nu vor avea nici probleme…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- Luni, 12 februarie, incep primele probe in cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Elevii de clasa a XII-a vor sutine probele de competente. Seria testarilor incepe cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Examenul se da in doua etape. Abia in iunie…

- Ministerul Educației a anunțat ca, in martie, elevii din clasele a XI-a și a XII-a vor susține simularile probelor scrise pentru bacalaureat, iar cei de clasa a VIII-a, pe cele de la evaluarea naționala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor participa, pe…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe probele pe 5 martie, cu simularea la Limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la Matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Ministerul Educatiei a anuntat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie. Pentru…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe pe 5 martie, cu simularea la limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). De asemenea, in intervalul 19 - 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat. Sunt…

- Ministerul Educatiei a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modelele de subiecte pentru elevii de clasa a XII-a,care vor da Bac-ul in acest an. Modelele orientative de subiecte au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea…