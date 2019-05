Centralul Horia Mladinovici a luat doua decizii controversate impotriva mediesenilor. A acordat un penalty pentru un fault in careu, transformat de Jonathan Rodriguez in minutul 44, iar, in repriza a doua, Gaz Metan a ramas in 10 oameni, dupa ce Marius Constantin fiind eliminat. "Frustrat, nu doar suparat. Haideti sa va spun programul nostru din ultima saptamana. Am avut trei jocuri in sapte zile, am calatorit sase ore pana la Bucuresti pen (...)