Economist Intelligence Unit: Top 10 al celor mai sigure oraşe din lume GALERIE FOTO Ce face orașul perfect? O excursie la un muzeu sau doua, vizitand locațiile semnificative, incercand toate delicatesele locale sau mersul la un bar perfect? Oricare ar fi criteriile dvs., un lucru este sigur - doriți sa calatoriți undeva unde va simțiți in siguranța, scriu jurnaliștii de la CNN.



Indicele de siguranța al orașelor 2019 (SCI) al Economist Intelligence Unit a clasat 60 de destinații din intreaga lume in ceea ce privește securitatea digitala, securitatea sanatații, infrastructura și siguranța personala.



Tokyo a fost desemnata destinația cea mai sigura din lume.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

