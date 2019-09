In urma unui apel primit prin numarul unic de urgența 112, echipa pirotehnica a ISU Vrancea a fost solicitata, marți, sa intervina in localitatea Campuri, deoarece un grup de detectoriști au descoperit, in urma unei acțiuni, mai multe grenade.

Dupa asanarea terenului de catre specialiștii pirotehnicieni, au fost identificate, ridicate si transportate, in siguranța, 1087 de grenade defensive (model german), potrivit IGSU.

Acest tip de proiectil a fost folosit in timpul Primului Razboi Mondial.