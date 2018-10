Stiri pe aceeasi tema

Dorinel Munteanu, unul dintre membrii de marca ai "Generației de Aur" a fotbalului romanesc, a traversat o situație de-a dreptul halucinanta. Divorțul de fosta soție aproape ca l-a "ruinat" pe celebrul tehnician din Liga I. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta…

Adrian Mutu duce o viața de nabab la Dubai, acolo unde antreneaza echipa de tineret a clubului Al Wahda. Fostul fotbalist in varsta de 39 de ani se simte excelent in Emiratele Arabe Unite. Lucreaza fara presiune, pe un salariu lunar de 15.000 de euro, și are destul timp liber pentru a petrece momente…

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, va prezinta imaginile "durerii" pentru unul dintre fotbaliștii Ligii 1. Cosmin Achim, la ruleta, intr-un cazinou din Baneasa, fara pic de noroc și consolat de unul dintre responsabilii salii de jocuri. Fundașul lui FC Voluntari…

La inceputul acestui an, fostul președinte executiv al PMP Valeriu Steriu a demarat o acțiune in instanța impotriva unei foste iubite, Simona Munteanu. Deputatul i-a solicitat femeii cu care are un baiețel sa faca un test de paternitate, dosar care, insa, nu s-a finalizat.…

Adrian Mutu este executat silit de fosta lui soție, pentru pensia alimentara cuvenita primului sau baiat, Mario. Alexandra Dinu are de incasat de la "Briliant" o suma frumușica, pensia de intreținere pe care acesta nu i-a mai platit-o din 2014. In instanța, fostul fotbalist s-a aparat ca nu mai dispune…

Una calda, una rece pentru "Briliant"! Dupa ce a semnat un contract super-banos cu o echipa din Emirate, Adi Mutu trebuie sa se conformeze unei decizii de ultima ora a instanței, care il obliga sa plateasca restanța pensiei alimentare datorata fiului din prima casatorie…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, l-a avut pe "Briliant" pe lista pentru postul de selecționer al naționalei U21, dar spune ca acesta si-a gasit deja echipa. "Am vorbit cu el, Mutu va antena o echipa din Emirate. El mai avea oferte și atunci cand s-a dus la FC Voluntari, dar a vrut…