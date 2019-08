Stiri pe aceeasi tema

- Amanda Anisimova (17 ani, 24 WTA) s-a retras de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, dupa ce și-a gasit tatal fara suflare in aceasta dimineața. Potrivit ESPN, citat de HotNews, Konstantin Anisimov, 56 de ani, a fost gasit fara suflare in casa in care locuia. Acesta nu ar fi suferit de…

- Surpriza de proporții la Roland Garros. Simona Halep a fost invinsa fara drept de apel de americanca Amanda Anisimova, in sferturile de finala ale turneului parizian. Tenismena in varsta de doar 17 ani a dispus in doua seturi de constațeanca, scor 6-2, 6-4.

- La doar 17 ani, Amanda Anisimova (51 WTA) a reușit sa se califice în premiera în semifinalele unui turneu de Grand Slam, dupa ce a învins-o pe Simona Halep (3 WTA), campioana en-titre de la Roland Garros. Americanca de origine rusa a declarat ca i-au tremurau mâinile și a simțit…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul 3 in clasamentul WTA o infrunta pe Ajla Tomljanovici in primul tur de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Sportiva din Constanta este campioana en titre de la Roland Garros. UPDATE. 1Simona Halep conduce in primul set cu scorul 5 2. UPDATE.…