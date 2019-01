Stiri pe aceeasi tema

- Boo, cainele din rasa pomeranian care a devenit celebru pe internet, a murit la varsta de 12 ani, din cauza unor probleme cardiace. Stapanul cainelui a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care a anunțat ca Boo a murit vineri, in timp ce dormea, și ca inima lui a cedat. "Familia noastra este…

- Florin Zamfirescu trece printr-o mare cumpana acum, la inceput de an. Mama actorului a murit la varsta de 94 de ani, iar el și rudele sale sunt devastați de durere. Pana la momentul transmiterii acestei știri, regizorul nu a putut sa ofere nicio declarație, insa, sora lui a facut asta și in numele sau.…

- Una dintre cele mai faimoase actrite de la Hollywood trece prin clipe de groaza. Varul frumoasei Sarah Hyland a murit intr-un accident de masina cauzat de un sofer care conducea sub influenta alcoolului. Trevor Canaday avea numai 14 ani. Vestea tragica a fost data chiar de actrita Sarah Hyland, profund…

- DUREROS… Durere fara margini in administrația publica. Vasile Mihalachi, fost parlamentar de Vaslui, fost președinte al CJ Vaslui, a murit in aceasta dimineața, la ora 8.30. De ani de zile, acesta se lupta cu o boala necruțatoare, care l-a rapus. Miercuri dimineața, acesta a intrat in coma și a fost…

- Mircea Sandu este ingenuncheat de durere de cand a aflat ca mama lui a murit. Femeia avea 88 de ani, iar cauza morții sale a fost dezvaluita. Alaturi de fostul șef de la FRF sunt rudele, dar și apropiații. Mama lui Mircea Sandu a murit la varsta de 88 de ani din cauza unor probleme […] The post Doliu…

- In urma targicului accident de elicopter in care și-a pierdut viața patronul lui Leicester City, se afla și fosta Miss Thailanda Univers, care i-a fost asistenta proprietarului Leicester City si a calatorit in jurul lumii cu acesta.

- Whisper, ultimul caine din rasa corgi al reginei Elizabeta a II-a a Marii Britanii, rasa favorita de suverana, a murit, a scris The Daily Mail. Palatul Buckingham nu a facut comentarii Ultimul caine din rasa corgi al reginei Elizabeta a II-a a murit. Regina este „profund afectata” de disparitia fidelului…

- O informație șocanta a aparut pe rețelele de socializare, in care s-a scris ca Liliana Popa, fosta concurenta de “Mireasa pentru fiul meu“, a murit. Anunțul a fost facut pe pagina ei de Facebook, iar fanii au fost ingroziți cand au vazut. Liliana a participat la show-ul matrimonial “Mireasa pentru…