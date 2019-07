Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a incalcat protocolul si a stat jos la ceremonia de primire a premierului danez, Mette Frederiksen, la o zi dupa ce a fost surprinsa tremurand la ceremonia de primire a premierului finlandez, al treilea astfel de incident din ultimele saptamani, informeaza Reuters.

- Conform protocolului, cancelarul și prim-ministrul ar fi trebuit sa stea in picioare in timpul paradei militare organizate pentru intampinarea invitatului oficial la Berlin. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a stat alaturi de Angela Merkel pe tot parcursul ceremoniei. Ulterior, cele doua au…

- Cancelarul german Angela Merkel a stat asezata joi in timpul ceremoniei de primire a omoloagei sale daneze, Mette Frederiksen, la o zi dupa ce tremurase in mod vizibil in public, pentru a treia oara in ultimele trei saptamani, relateaza Reuters si dpa. In timpul intonarii imnurilor de…

- In timpul intonarii imnurilor de stat, cele doua sefe de guvern au stat pe scaune albe in fata sediului cancelariei federale, dupa care au intrat in cladire. Scaunele se aflau pe un mic podium de pe care cancelarul si oaspetii sai asculta, in mod obisnuit stand in picioare, imnurile nationale.…

- Momentul s-a petrecut la ceremonia de primire a lui Antti Rinne, seful Executivului de la Helsinki, in timpul intonarii imnurilor oficiale. Observand starea critica a Angelei Merkel, un membru al personalului ii aduce un pahar cu apa, insa aceasta il refuza. Angela Merkel a mai tremurat in…

- Cancelarul german Angela Merkel a dat asigurari miercuri ca se simte ''foarte bine'', la o zi dupa o criza de tremurat in timpul unei ceremonii oficiale, relateaza AFP. "Sunt foarte bine", a spus sefa guvernului in timpul unei discutii cu tinerii, organizata la Goslar, oras din Saxonia…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a tremurat toata in timpul ceremoniei de primire la Berlin a presedintelui ucrainean, Vladimir Zelenski. In momentul in care erau intonate imnurile celor doua tari, oficialul german a incercat in zadar sa-si controleze corpul.

- Angela Merkel si Emmanuel Macron afirma ca si-au asumat divergentele si ”confruntarile”, cu aproximativ zece zile inaintea unor alegeri europene riscante, relateaza AFP.Citește și: Alegerile europarlamentare, efect de TSUNAMI in Parlament: scenariul optimist/scenariul pesimist pentru fiecare…