Dupa ce s-a aflat ca l-a criticat pe Trump, ambasadorul britanic la Washington si-a dat demisia

- Ministerul britanic de Externe a confirmat miercuri decizia lui Kim Darroch de a demisiona. Sir Kim Darroch afirma ca doreste sa puna astfel capat unor speculatii. Divugarea telegramelor i-a facut ”imposibila” activitatea, afirma el.Trump l-a denuntat marti pe ”ciudatul ambasador pe care…

- Finlanda a preluat luni de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul "O Europa sustenabila - Un viitor sustenabil'". Promovarea "leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar,…

- "Indiferent de numele noului prim-ministru britanic, acordul este pe masa. Se poate accepta sau respinge", a declarat Jean Asselborn, ministrul luxemburghez de Externe. El a adaugat ca unele detalii ar putea fi renegociate, insa subiectele principale - inclusiv factura "divortului", solutia…

- Peste 750.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri in cadrul schemei de inregistrare a statutului pentru a ramane in Marea Britanie dupa ce aceasta tara paraseste blocul comunitar, a anuntat ministrul de Interne, Sajid Javid. Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. "In cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale. Prim-ministrul…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Premierul britanic Theresa May va prezenta parlamentarilor britanici in prima saptamana din luna iunie, pentru a treia oara, proiectul de lege privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE, a anuntat marti un purtator de cuvant din Downing Street. Anuntul a fost facut la incheierea…

- Guvernul venezuelean a anuntat miercuri ca a fost restabilit curentul electric in intreaga tara, insa cu cateva intreruperi programate, potrivit acestuia, la mai putin de 24 de ore dupa o noua pana masiva. "Asiguram furnizarea de energie electrica pe intreg teritoriul national", a declarat…