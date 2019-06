Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan,…

- India a emis luni o alerta de canicula severa pentru regiunile sale nordice si centrale, in urma unor conditii extreme similare cu cele inregistrate duminica, informeaza Reuters. Dintre cele mai calduroase 15 puncte de pe Terra monitorizate in ultimele 24 de ore, opt se afla in India, iar celelalte…

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati.

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA.

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dun...