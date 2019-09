Dupa ani de criza, economia Greciei incepe din nou sa respire. Val de reduceri de taxe, dar economistii nu stiu de unde va scoate Guvernul banii

Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a impus masuri de control valutar, în încercarea de a stabiliza piața, în contextul unei crize financiare tot mai profunde, scrie BBC. Guvernul va restricționa achiziția monedelor straine, dupa o scadere brusca a peso-ului. Companiile vor fi nevoite sa primeasca persmisiunea…

- Contractul de finantare aferent Programului pentru instalarea de sisteme fotovoltaice va fi semnat luni, 26 august, in prezenta vicepremierului Vasile Daniel Suciu si a ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu.

- Noul primar al Atenei, Costas Bakoyannis, descendentul uneia din cele mai influente familii din politica elena, a depus duminica juramantul, angajandu-se sa faca din capitala Greciei, unde criza a lasat urme vizibile, o metropola europeana 'sigura, curata si stralucitoare', relateaza AFP potrivit…

- Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 4,4%, serie bruta, in al doilea trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit primelor estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica…

- Sunt probleme cu banii la nivelul autoritatilor, dar Guvernul nu are probleme cu banii de salarii si de pensii, informatiile in acest sens fiind nebuniile unora, a declarat ministrul Economiei, Niculae Badalau, la prezentarea bilantului de activitate pe ultimele 8 luni. "Sunt probleme cu banii,…

- 'Sunt probleme cu banii, dar nu sunt probleme care nu se pot rezolva. Ei trebuie reasezati si cu siguranta terminam cu un deficit de sub 3%. (...) In ministerul meu nu sunt probleme cu banii, noi avand companii de succes, care castiga. E normal (sa fie probleme cu banii, n.red.), Romania isi doreste…

- "Viitorul nu poate sa astepte", a declarat Mitsotakis, promitand reforme in educatie, securitate, economia digitala si reducerea birocratiei in timpul mandatului sau de patru ani. Intr-un discurs difuzat pe postul de televiziune de stat ERT, Mitsotakis a mai spus ca vor exista reduceri de…

- Alegerile vor fi, practic, intre doi candidati: premierul Alexis Tsipras, un politician de stanga de 44 de ani care a ajuns la putere in 2015 in baza promisiunilor ca va opri masurile de austeritate, si Kyriakos Mitsotakis, liderul partidului conservator Noua Democratie. Mitsotakis face…