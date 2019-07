Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi secretarul de stat Doru Vișan a fost desemnat sa coordoneze toate companiile energetice din Romania inclusiv Complexul Energetic Oltenia. Potrivit acelorași surse Ministerul Energiei ar urma sa fie transferat in departament și trecut in subordinea Ministerului economiei aflat in subordinea…

- Doru Vișan, secretar de stat in Ministerul Energiei, ar putea pierde controlul asupra complexurilor energetice Hunedoara și Olteania. Exista informații potrivit carora, locul acestuia ar putea fi preluat de Marius Dumitrașcu. Potrivit presei gorjene, surse neoficiale susțin ca Doru Vișan va…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a decis, luni, ca secretarul de stat Doru Vișan sa nu mai aiba atribuțiuni in ceea ce privește producatorii de energie pe baza de carbune, de aceștia urmand sa se ocupe Marius Dumitrașcu, noul secretar de stat impus de ALDE. ”Cand o sa am ordinul in fața, o sa va…

- Greenpeace Romania a actionat in instanta Termocentrala Rovinari, procesul fiind inregistrat, la finalul lunii mai, la Tribunalul București. ONG-ul a contestat permisul de functionare pe viata acordat termocentralei. Organizația non-guvernamentala care militeaza pentru protecția mediului…

- Liderul ALDE Gorj cere DEMISIA ministrului Energiei, Anton Anton (ALDE), pe care-l acuza ca a dus in prapastie Complexul Energetic Oltenia, potrivit presei locale.”Anton Anton va trebui sa-și dea demisia, ori sa fie demis. Este la fel de vinovat! Și-au batut joc de aceasta companie care acum…

- Parlamentarul de Gorj, Florin Carciumaru, a declarat ca este nevoie ca sefii Complexului Energetic Oltenia sa se organizeze mai bine pentru ca societatea sa nu mai incheie si anul 2019 cu pierderi. Senatorul a anunțat ca in prezent se lucreaza la documentatia care va fi trimisa Comisiei Europene, care…

- Vicepresedintele Federatiei Nationale Mine Energie, Constantin Mitrescu, avertizeaza guvernantii sa vina rapid cu solutii pentru a sprijini CE Oltenia, pentru ca, altfel, compania risca sa se inchida. Constantin Mitrescu considera ca, in acest moment, conducerea CE Oltenia nu are putere…

- Complexul Energetic Oltenia ar fi intrat in insolventa daca nu ar fi putut lua creditul pentru plata certificatelor de emisii si in acest moment compania este foarte vulnerabila la noi scumpiri ale certificatelor si la impredictibilitatea pietei, astfel ca Guvernul vrea sa notifice la Bruxelles…