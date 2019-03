Dublu standard alimente. Schimbare importantă. România a închis dosarul "Dosarul a fost gestionat de ministerul Economiei prin Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului. Vreau sa spun ca Președinția romana a reintrodus textul privind dublul standard. Asta inseamna ca cetațenii vor fi informați cu privire la un produs care poarta o eticheta și care in Vest are un standard și in Est alt standard. Asta va proteja foarte mult consumatorul roman. Dupa adoptarea acestei directive, comerciantii au obligatia sa informeze consumatorii romani privind dublul standard. Daca produsele sunt diferite calitativ, comerciantul trebuie sa informeze ca acel produs… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

