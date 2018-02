Dragnea ii da replica lui Ponta: nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Victor Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Liviu Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Voi ati vazut ca a mintit?…

- In declarația de martor data in 18 septembrie 2017, Victor Ponta a oferit detalii procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal și Liviu Dragnea. Inclusiv despre modul autoritar in care acesta conduce PSD și despre cum discutau cu el primarii și șefii de consilii județene…

- Este o declaratie data de Victor Ponta, in calitate de martor, in data de 18 septembrie 2017, intre orele 11.24 – 12.32, in fata procurorului DNA Alexandra Carmen Lancranjan, zisa “Veverita”. In frangmentul prezentat de luju.ro, se poate observa ca Victor Ponta vorbeste despre modul autoritar…

- Ponta a cerut DNA sa spuna oficial daca e denunțatorul in dosarul Tel Drum. Solicitarea a fost trimisa luni, catre procurorul care se ocupa de dosarul Tel Drum, in care este acuzat și președintele PSD. Liviu Dragnea, care duminica il acuza pe Ponta ca l-a denunțat, alaturi de Șova, in acest dosar,…

- Victor Ponta a solicitat procuroarei DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum, sa ii comunice in scris calitatea pe care o are in dosar, pentru a demonstra ca nu este denunțator. Documentul prezentat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO ascunde insa o alta posibila „bomba”.„Avand…

- Ex-premierul Victor Ponta susține ca este dispus sa-i dea bani presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta sa copieze de la DNA declaratia data de el ca martor in dosarul Tel Drum.4 ”Daca domnul Dragnea aduce o hartie, denuntul meu, sau daca DNA spune ca sunt denuntator, tot astazi imi dau demisia…

- Victor Ponta a declarat luni ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor Ponta spune ca declarațiile…

- Odata ce seful PSD i-a mentionat numele in dreptul persoanelor pe care Dragnea le considera a fi “turnatorii din dosare”, Victor Ponta n-a stat pe ganduri si i-a dat replica. “Turnatorii din dosare ii stiu, doamna – Sova, Ponta, Nitulescu si mai sunt si alti cativa”, sustinuse Dragnea, seara trecuta,…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- "Turnatorii din dosar ii știu. Sova, Ponta, Nițulescu. Am auzit ca unii se tot alinta. 'Sa-mi ceara scuze, ca eu nu am spus...'”, a declarat Dragnea la Romania TV. Intrebat daca a vazut denunțurile, Dragnea a raspuns: „Bineințeles.” Citeste si: Liviu Dragnea: Seful SPP avea o practica foarte…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahontu. „Iohannis va hotari daca vrea sa-l protejeze in continuare. Nu mutam SPP de la Presedintie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvaluit ca Dan Sova si Victor Ponta sunt printre turnatorii din dosarul…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, ii acuza pe Victor Ponta, Dan Șova și Teodor Nițulescu ca l-au „turnat” la DNA in dosarul Tel Drum. Afirmația lui Dragnea vine chiar in ziua in care Ponta a scris pe Facebook ca Dragnea ar trebui sa-și ceara scuze fața de el pentru ca a afirmat ca l-ar fi denunțat…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a susținut duminica seara, la Antena 3, ca deține informații despre legaturile dintre Liviu Dragnea și controversata societate Tel Drum, dar a specificat ca nu vrea sa se pronunțe, fiindca nu mai este procuror.

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au bazat…

- Fostul reprezentant al Guvernului in judetul Teleorman a dat din nou ochii cu procurorii anticoruptie, de aceasta data marti dimineata. Teodor Nitulescu urmeaza sa dea declaratii in privinta dosarului Tel Drum, in care seful PSD, Liviu Dragnea, este suspect. Pana sa ajunga sa stea de vorba cu procurorii…

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a fost audiat luni dimineata, peste o ora la DNA. Potrivit unor surse, Mocioalca a fost chemat sa dea explicatii în dosarul Tel Drum, în care este implicat seful sau direct, Liviu Dragnea. La ieșirea de la audieri,…

- Daca fostul premier Victor Ponta vorbea de o intalnire intre Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi iarna, la vila SRI, noi dezvaluiri scot la iveala informatii cutremuratoare. Reuniunea dintre presedintele PSD si sefa DNA ar fi avut loc chiar in primavara aceasta si nu o data, ci de patru ori, scrie…

- N-a trecut multa vreme de cand Liviu Dragnea parasea sediul DNA-ului, in fata caruia se aflau nu doar foarte multi ziaristi, ci si zeci de sustinatori si contestatari, pana cand din directia institutiei s-au facut precizari oficiale cu privire la masura sechestrului asigurator impusa in cazul mai multor…

- In conditiile in care in prima parte a zilei se aflase, pe surse, ca urma sa se impuna sechestru asigurator pe averile suspectilor din dosarul Tel Drum, aflat la Parlament, Liviu Dragnea a facut pentru prima oara referire la acest subiect, in urma cu scurta vreme. “Am fost facut tap ispasitor la referendum…

- "Din pacate, calitațile lui Victor Ponta au fost depașite de ce a parut a fi defecte. Fara sa știe sa aștepte. Aceasta nerabdare l-a dus dintr-un loc in altul, l-a facut sa piarda simpatia unor prieteni. Avea calitați foarte bune, nu știu daca va reuși sa treaca de lipsa de caracter, pe care unii…

- Fosta șefa a Agenției de monitorizare a achizițiilor, Cristina Traila, actual deputat PNL, susține ca Dragnea ar fi fost protejat de Traian Basescu și de Elena Udrea. In schimb, fostul primar Marian Vanghelie spune ca, de fapt, Victor Ponta l-ar fi protejat pe actualul șef al PSD.

- Fostul premier Victor Ponta sustine, in urma demisiei europarlamentarului Sorin Moisa din PSD, ca partidul este condus de Liviu Dragnea si de apropiatii sai pe drumul nationalism-comunismului si nu spre o directie europeana de centru-stanga.

- „(...) In loc de a ne valorifica sansa si libertatea, PSD arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe domnul Dragnea de propriul trecut. Pentru toate aceste motive, astazi am decis sa imi prezint demisia din PSD", a declarat europarlamentarul Sorin Moisa, pe Facebook, precizand ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reactionat vineri la criticile presedintelui Klaus Iohannis, care a declarat ca o persoana cercetata penal nu are ce cauta in conducerea statului, spunand ca probabil numai cei care iau case de la stat prin fals pot sta acolo. ”El vede si stie bine, e la curent demult cu…

- Victor Ponta repinge vehement acuzatiile potrivit carora el l-ar fi denuntat pe Liviu Dragnea: "Dragnea ne acuza pe mine, pe Grindeanu si pe Teodorovici de ceva ce n-am facut...E o prostie, nu stiam ca exista vreo sesizare a OLAF. Aceasta a fost facuta in 2016 cand eu si Teodorivici eram in…

- Liviu Dragnea, in dosarul "Referendumul", este "o victima a Sistemului", iar in dosarul "Tel Drum" este "doar victima propriei lacomii și a mentalitații de grup infracțional", a afirmat, joi, fostul premier Victor Ponta. "Eu cred ca și Grindeanu…

- Sorin Grindeanu a precizat ca a fost la DNA pentru ca ”am fost chemat in calitate de martor și, ca orice cetațean al Romaniei, m-am prezentat sa spun ceea ce spun despre anumite subiecte.” Intrebat despre insinuarea ca a numit un om in Guvern cu legatura cu Tel Drum. ”Am fost intrebat,…

- ”Victor Ponta a spus ca m-am vazut cu Liviu Dragnea și așa am mai scos o prostie pe gura cum a fost cea de ieri ca Magureanu și sistemul comunostoid este creatorul partidului sau! Nu Victor! Nu m-am vazut cu Dragnea! Am fost la vanatoare in Teleorman dar nu cu Liviu! Tu ai fost cu Liviu! Si cand…

- Scandal total intre fostul premier, Victor Ponta si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Dupa atacul dur al lui Ponta, a venit randul lui Ciutacu sa contraatace. Fostul premier si sef al PSD a avut o postare furibunda pe facebook in care a atacat presa care 'l-a linsat' pentru ca l-ar fi 'turnat' pe…

- Scandal imens in lumea politica dupa ce șeful PSD, Liviu Dragnea, a dat cu subsemnatul la DNA și a ieșit din sediul instituției cu calitatea de urmarit penal in cazul Tel Drum. Victor Ponta și Eugen Teodorovici au dat declarații in acest dosar.Mai multe detalii aici: BOMBA BOMBELOR Victor…

- Victor Ponta, Dan Șova, Eugen Teodorovici sunt martorii care i-au ajutat pe procurorii DNA sa ajunga la concluzia ca Liviu Dragnea este cel care controleaza firma Tel Drum. Degeaba se da Dragnea victima sistemului, a statului paralel sau a președinte...

- Victor Ponta a scris marti pe Facebook ca a spus la DNA tot ce stie despre legaturile lui Liviu Dragnea cu Tel Drum, pentru ca “sa minti sub juramant este o infractiune si nu vad cine isi asuma acest lucru” si ca “propagandistii “Cartelului” tot ne ataca pe cei care am fost chemati ca martori”.

- Fostii premieri PSD Victor Ponta si Sorin Grindeanu, fostii ministrii PSD Dan Sova si Eugen Teodorovici si fostul prefect PD de Teleorman (2001-2004) Teodor Nitulescu au fost audiati ca martori in cel mai recent dosar dechis pe numele liderului PSD, Liviu Dragnea. Detaliile apar in cele 141 de pagini…

- "Martorii" Victor Ponta, Dan Sova, Eugen Teodorovici, Sorin Grindeanu si Nitulescu Teodor, fostul prefect de Teleorman, au spus la DNA tot ce stiu despre Liviu Dragnea si legatura cu Tel Drum. Noul dosar "Tel Drum" al presedintelui PSD abunda de marturii si declaratii ale importantilor lideri politici…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca aparitia OLAF in dosarul Tel Drum reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si “Cartelul” pe care il conduce inca din 2001, dar ca membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti si compromisi „au o mare sansa sa elibereze partidul…

- Dupa ce DNA a anunțat, luni, inceperea urmaririi penale pe numele liderului PSD Liviu Dragnea, avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului Mihai Tudose, a cerut demisia din Parlament a acestuia. ”Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om,…