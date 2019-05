Dragnea, despre scrisoarea lui Timmermans: O fi fost nervos, nu i-a plăcut mâncarea „Am avut gura aurita. Eu am spus zilele trecute ca am auzit ca principalul lucru discutat de Iohannis cu stapanii lui a fost sa scoata repede ceva iar impotriva Romaniei, ca asa il ajuta pe el in campania electorala”, a afirmat Dragnea.



El a sustinut ca nicio virgula din legile de modificare a codurilor penale nu contravine Constitutiei si reglementarilor din statele UE.



„Eu ce am vazut la Iohannis tipand, am vazut venind de la Bruxelles incoace. (...) La marele summit de la Sibiu, ce a castigat Romania? Aceasta scrisoare. O fi fost nervos, nu i-a placut mancarea. Eu am vazut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a anunțat oficial, luni dupa-amiaza, intr-o conferința de presa, ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dancila și președinților celor doua Camere…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dancila si presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, in care avertizeaza...

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat intr-o scrisoare trimisa primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declansa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE (”optiunea nucleara”) in cazul Romaniei daca modificarile la codurile…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare in care avertizeaza ca Articolul 7 din Tratatul UE va fi declanșat in cazul Romaniei daca modificarile aduse Codurilor Penale vor intra in vigoare, informeaza ziare.com.Scrisoarea fost trimisa pe data de 10…

- BUCUREȘTI, 9 mai, Sputnik, Dragoș Dumitriu. Așa cum anunța președintele român Klaus Iohannis, liderii Uniunii Europene au adoptat și semnat la Summitul informal al șefilor de stat și de guvern ”Declarația de la Sibiu”. Documentul este un angajament în zece puncte, care…

- Senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi spune ca discutarea azi, la Bruxelles, a situației statului de drept in Romania și avertismentele referitoare la posibilitatea activarii „opțiunii nucleare” (adica a Articolului 7 din Tratatul UE) in situația in care Guvernul va lua, prin OUG, masuri care vor afecta…

- Uniunea Salvati Romania a atentionat, miercuri, Guvernul, care urmeaza sa se reuneasca in sedinta, ca daca da ordonanta de urgenta, arunca in aer statul de drept din Romania. "Daca da ordonanta de urgenta, Guvernul PSD-ALDE arunca in aer statul de drept din Romania. Consecinta ar putea fi activarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O comisie mixta, formata din membri ai Executivului de la Bucuresti si oficiali de la Bruxelles, va discuta, in perioada ce vine, pe punctele din Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania, detalii urmand sa fie stabilite saptamana viitoare,…