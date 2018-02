Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anunțat ca îi va trimite lui Mugur Isarescu o scrisoare la care așteapta niște raspunsuri, dupa ce România a înregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv 4,3% în ianuarie.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, marti, daca nu este ingrijorat de cresterea inflatiei, el aratand ca ii va transmite o scrisoare pe aceasta tema guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care asteapta sa primeasca niste raspunsuri. Solicitat sa comenteze faptul ca Romania a…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- "De ceva vreme, Banca Nationala a Romaniei este supusa criticilor pentru ca, desi are atributii de supraveghere a institutiilor de credit, nu se implica in modul in care acestea isi conduc afacerile in relatia cu consumatorii. Acuzele se bazeaza pe asteptari ce sunt neintemeiate", scrie Cristian Bichi,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei.Citește și: BNR, anunț ingrozitor pentru romanii cu credite in lei: Indicele Robor a atins cel mai mare nivel din decembrie 2017…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Niciodata lista problemelor nerezolvate nu a fost atat de lunga si diversa. Aproape toata lumea simte ca situatia a scapat de sub control si ca tot ce se face nu sunt decat improvizatii. Cum isi poate imagina cineva ca un om cu sabia lui Damocles deasupra capului poate judeca limpede si poate da sfaturi…

- Liviu Dragnea cere Congres extraordinar in PSD, care ar urma sa aiba loc in luna martie. Liderul social democrat a facut propunerea in ședința Comtetului Executiv Național al PSD. UPDATE ora 19:11. In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres…

- Economistul este de parere ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Intr-o postare publicata pe blogul personal, intitulat ”Isarescu și Dragnea foarfeca consumul și incetinesc economia in 2018”,…

- Economistul Lucian Isar lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea și a guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Lucian Isar susține ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Citește…

- "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%. Stiti ca un nivel critic la nivelul Uniunii Europene este de 60%, dar, pentru tari emergente ca Romania, se considera ca 40-45% este un nivel…

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat de motivul pentru care banca a dat, marti, publicitatii un comunicat…

- Omul de afaceri Viorel Catarama ii da replica lui Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, spunand ca evolutia cursului nu este determinata de piata, ci de interventia Bancii Nationale si ca fara o asemenea interventie, cursul ar fi de peste 5 lei pe euro. "Daca cursul de schimb ar fi determinat…

- Ritmul de creștere al economiei romanești ar putea scadea pana la 3,5% in acest an, și pana la 2% in 2019, potrivit estimarii analiștilor de la Capital Economics, una dintre cele mai severe de pana acum, informeaza cursdeguvernare.ro . „Economia Romaniei a inregistrat cea mai rapida creștere din regiune…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- Comisarul european Corina Cretu incepe o vizita oficiala in Romania Corina Cretu Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, începe astazi o vizita oficiala în România, pentru a discuta tematica fondurilor europene. Aceasta a declarat ca vine la Bucuresti pentru…

- Adresata domnului președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, și domnului președinte al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, Calin Popescu-Tariceanu, lideri ai Coaliției de guvernare Stimați Domni Președinți, Am urmarit cu multa atenție declarațiile dumneavoastra din ultimele…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa și șefa ANAF, Mirela Calugareanu, sunt așteptați astazi in Parlament, pentru a da explicații despre Declarația 600, informeaza Realitatea Tv.La ședința comisiei economice din Senat participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu, precum…

- Premierul interimar, Mihai Fifor a ajuns in urma cu scurt timp la biroul lui Liviu Dragnea. Fifor era impreuna cu secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru, anunta Romania TV.La scurt timp de la sosirea lui Fifor la sedinta coalitiei, liderul ALDE a parasit, insa , biroul lui Dragnea.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, in crestere cu 0,48% fata de nivelul atins luni. Euro se apropie astfel de maximul istoric in fata monedei nationale, atins la sfarsitul anului 2017, in special in urma discursului tinut luni de guvernatorul Bancii…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa."Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- „Pai, du-te, frate, acasa, daca tot esti persoana fizica!” Intr-una dintre declarațiile sale de la final de an, premierul Tudose da de ințeles ca razboiul sau cu Banca Naționala va continua pana la ...victoria finala! El sugereaza ca oficialii BNR care vorbesc „in nume personal” și arunca „in aer tot…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- „Romania a scapat de <euroizare>, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu dupa ultima sedinta de politica monetara din 2017. BNR iese „dintr-un imperiu al dominantei cre­ditului in valuta“, care a impus…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- Mai multi fosti si actuali jucatori de tenis, printre care se numara Ion Tiriac, Ilie Nastase si Simona Halep, au dat in judecata Banca Nationala a Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Bancii Nationale a Romaniei catre…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a adresat un mesaj de condoleanțe Casei Regale din România. Acesta a reamintit cele mai importante momente din istorie și a dezvaluit ca la Banca Naționala se afla un film documentar despre emisiunea din 1945.

- Premiul evidentiaza si alte doua mari realizari ale companiei precum cresterea exportului de Nistatina pe continentul american cu 50- in 2017, dar si investitia demarata intr-o noua facilitate de productie pentru unguente si supozitoare. Decernarea trofeului a avut loc in cadrul Galei ANEIR (Asociatia…

- Aparitia unei crize globale, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice.

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie sa fim constienti…

- Apariția unei crize pe plan global, cu impact și în țara noastra, nu este exclusa, în contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, la o conferința

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie să fim conştienţi…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. 'Trebuie sa fim constienti…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Banca Nationala a României (BNR) îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României,…

- "Pana acum eram acuzați ca intervenim prea mult in piața, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa ințelegem prin aceasta ca ne recomanda sa creștem dobanda de intervenție, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispoziție, pentru a raspunde unei deprecieri…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, joi seara, ca Banca Nationala poarta o parte din vina pentru deprecierea leului in raport cu euro, afirmand ca BNR ar fi trebuit sa intervina si nu a facut-o. El a mai spus ca va trebui sa aiba o discutie „foarte serioasa si foarte asezata” cu Banca…