Dragnea da vina pe USR pentru amanarea adoptarii Legii spalarii banilor. Stelian Ion: Sa inteleaga ca pierde majoritatea

- Deputatul USR Stelian Ion sustine ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pierde majoritatea parlamentara, precizand ca dezbaterea din plen a proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a fost amanata pentru ca nu exista majoritatea pentru a fi adoptat.…

- Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa ce Legea spalarii banilor a fost amanata la vot in plenul Camerei Deputatilor, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, pierde majoritatea, „cel putin” in randul deputatilor.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…

- Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a admis, marti, amendamente care introduc in legea privind spalarea banilor o categorie intitulata "persoanelor expuse public", din care face parte Presedintele Romaniei, membrii Guvernului, parlamentarii, conducerile partidelor si judecatorii CCR.

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- Romania risca amenzi uriașe pentru neintroducerea in legislația naționala a prevederilor dintr-o directiva europeana referitoare la spalarea banilor, dar Guvernul cerea in august 2018 un nou ragaz de la Comisia Europeana.La o luna dupa ce Comisia Europeana a dat in judecata Romania intr-o…

- Liviu Dragnea, Președintele PSD și al Camerei Deputaților, a declarat ca pensiile se vor recalcula automat pentru fiecare om in parte. ''Se va implementa ușor. Este un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 263/2010. Toate pensiile vor fi recalculate din Oficiu, romanii nu…