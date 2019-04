Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca va depune un proiect de lege prin care sa poata fi sancționate firmele straine care vor vinde produse de calitate mai slaba decat in țarile de origine. Recent, Dragnea, a transmis „un ultim avertisment” catre Autoritatea Sanitar-Veterinara, Protecția Consumatorului, Antifrauda și Vami, spunand ca, daca cei de la aceste instituții nu sunt in stare sa analizeze fiecare fruct sau leguma care intra in Romania, ca sa nu mai intre produse nesanatoase in țara, atunci sa plece acasa. Dragnea a susținut ca „roșiile bune se pastreaza pentru țarile din vest, iar…