Stiri pe aceeasi tema

- "Exista și o divizie militara la fiecare partid care acționeaza la comanda. Eu m-am uitat pe textul scrisorii, dar am avut dubii ca e posibil ca Paul Stanescu, colegul meul, sa semneze așa ceva. Eu am spus-o și in CEx, nu a semnat in viața lui așa ceva. Textul ala, clar nu l-a semnat. A fost el nemulțumit…

- Gabriela Firea a fost primul lider PSD care a cerut explict ca Liviu Dragnea sa faca un pas in spate. Discursul Gabrielei Firea vine la mai bine de trei ore de la incerea sedintei, potrivit Antena 3.Alti lideri, printre care Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, au vorbit despre problemele de…

- Olguta Vasilescu sustine ca exista sanse „foarte mari” ca PSD sa piarda guvernarea in urma conflictului intern izbucnit in partid dupa ce mai multi lideri cer demisia lui Liviu Dragnea, Vasilescu spunand ca nu ar putea vreodata sa voteze impotriva lui Paul Stanescu, unul dintre contestatarii lui Dragnea,…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- Liviu Dragnea a reacționat, luni seara, in emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dupa ce fostul premier Victor Ponta a publicat, pe pagina sa de Facebook și la postul B1 TV, doua fotografii in care președintele PSD apare alaturi de George Maior și Florian Coldea. Intr-una dintre cele doua poze…

- Mircea Badea a povestit in emisiunea „In Gura Presei” ce a discutat cu Liviu Dragnea, miercuri, cand s-au intalnit pe holurile Antena 3, dupa interviul președintelui PSD la „Sinteza Zilei.”

- Mircea Badea a povestit in emisiunea „In Gura Presei” ce a discutat cu Liviu Dragnea, miercuri, cand s-au intalnit pe holurile Antena 3, dupa interviul președintelui PSD la „Sinteza Zilei.”

- Mircea Badea a povestit in emisiunea ”In Gura Presei” ce i-a spus lui Liviu Dragnea, miercuri, cand s-au intalnit pe holurile Antena 3, dupa interviul președintelui PSD la ”Sinteza Zilei”.„M-am intalnit pe hol, un minut, cu Liviu Dragnea dupa ce a plecat de la Sinteza Zilei. Au fost și alte…