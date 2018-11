Stiri pe aceeasi tema

- Echipa momondo.ro a realizat topul celor mai frumoase targuri si piete de Craciun din Europa in 2018. Miros de turta dulce, ornamente pentru brad si activitati specifice sarbatorilor, sunt doar cateva din atractiile care ii imbie pe turistii din toata lumea sa calatoreasca in ajunul sarbatorilor.

- In acest an, Targul de Iarna, va avea loc in perioada 24 noiembrie 2018 – 8 ianuarie 2019 și va fi organizat in centrul orașului și in Parcul Mihai Eminescu, unde vor fi pregatite casuțe cu produse specifice sarbatorilor de iarna, brazi de Craciun și programe artistice diverse. In fața Palatului Administrativ…

- Priveam cu jind, dar și cu o nestapanita amaraciune, saptamana trecuta, cum in Cluj se instalau primele casuțe și elemente de mobilier pe platoul generos din Piața Unirii, in vederea organizarii evenimentelor specifice Sarbatorilor de Iarna și a mult-așteptatului Targ de Craciun. Trecatorii zambeau,…

- Astfel, in perioada 2 - 4 noiembrie, in intervalul orar 16.00 – 21.00, SC Expotextil SRL va organiza o noua editie a Festivalului „Toamna de Cotnari". Evenimentul se va desfasura in Piata Unirii si va include, pe langa vanzarea de „bucate alese si vin bun", concerte de muzica populara. In aceeasi perioada,…

- In aceasta seara, incepand cu ora 19:30, pe Pietonalul „Stefan cel Mare si Sfant" va avea loc un concert unic. "In dorinta rememorarii unui secol de cultura, Ateneul din Iasi deschide „Stagiunea celor 100 de ani" printr-o manifestare artistica deosebita, sustinuta de Corul Marii Uniri - dirijor Andrei…

- La intersecția bulevardului Ștefan ce Mare și Sfant cu strada Serghei Lazo din Capitala a avut loc un accident mai rar intalnit in Chișinau: un cortegiu nupțial a lovit violent un pieton care trecea strada.

- In scopul executarii unei legaturi la o conducta de apa potabila, maine, 27 august 2018, in intervalul orar estimat 09.00 – 15.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii din Bulevardul Carol (de la rond Agronomie pana la ieșirea din Iași), aleea Mihail Sadoveanu, fundac Mihail…