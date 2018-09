Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 22 de ani a fost transportata, joi dimineața (20 septembrie), la Spitalul Floreasca din Capitala. Ea a fost ranita grav dupa ce a fost acroșata de o mașina. Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs pe trecerea de pietoni. Reprezentanții Brigazii Rutiere a Capitalei au transmis…

- Un barbat de 52 de ani din județul Hunedoara a fost ranit grav, ieri dupa amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe Drumul European 79, in localitatea Draguțești. Potrivit polițiștilor, acestuia i s-ar fi facut rau la volan. Barbatul a fost transportat…

- Un barbat a ajuns sub rotile unei masini in apropiere de Carrefour Felicia. El are o lovitura puternica la cap. Accidentul s-a produs vineri la amiaza. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate in ce imprejurari s-a produs evenimentul nefericit. FOTO: Facebook - Esti din Iasi daca (Oficial)

- Cei doi adulti, sot si sotie, sunt in stare de inconstienta. Copiii, doua fete in varsta de un an jumatate, respectiv, 4 ani, au fost scoase din masina si intubate. La fata locului au intervenit 2 ambulante si doua autospeciale SMRUD. Victimele sunt dirijate catre Spitalul Sf. Spiridion, Sf. Maria,…

- Patru surori au fost spulberate de un sofer de 20 de ani, in timp ce se aflau pe trotuar, in fata sediului Politiei Rutiere din Oradea. Accidentul s-a petrecut sambata, 28 iulie, dupa ce soferul a pierdut controlul masinii si a intrat pe trotuar. Fetele au 8, 12, 14 si 20 de ani si sunt din comuna bihoreana…

- Un jandarm din Galați a fost lovit vineri de o mașina pe o trecere de pietoni din oraș, fiind al doilea accident din acest an in care victima este un lucrator al Jandarmeriei Galați. Barbatul a fost transportat in stare grava la spital, iar polițiștii au deschis o ancheta.Accidentul s-a produs…

- Tragedie cumplita, aseara, la poarta unitatii militare de aviatie de la Boboc. Un elev al scolii a murit, iar alti trei au ajuns in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau s a izbit violent de un copac. Cei patru elevi ai Scolii Militare de Aviatie de la Boboc se intorceau din permisie.…

- Omul de afaceri Emanuel Mitric (28 de ani), consilier local din partea Mișcarii Populare in Radauți, județul Suceava, a murit in cursul zilei de marți in urma unui accident care a avut loc in județul Iași. Oamenii legii au facut o descoperire de-a dreptui uluitoare, in urma anchtei desfașurate la locul…