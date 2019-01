Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si doua au fost ranite, joi dimineata, in urma impactului dintre o masina si un TIR, pe Autostrada A1 Sebes – Orastie. The post Accident pe Autostrada A1. Doua persoane au murit si doua sunt ranite dupa ce o masina a fost lovita de un TIR appeared first on Renasterea banateana…

- Un accident in lant pe o autostrada din Florida, urmat de un incendiu puternic, a dus la moartea a sapte persoane si la ranirea a cel putin alte sapte, scrie USA Today. Accidentul, urmat de un puternic...

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, marți, pe DN 19, in localitatea Diosig, județul Bihor, dupa ce o autobetoniera a izbit violent o masina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Bihor, doua persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit cu o…

- Grav accident pe soseaua de centura a orașului Iasi: doua persoane au murit, una a fost ranita. Doua persoane au murit și una a fost ranita, vineri seara, in urma unui accident produs pe soseaua de centura a orașului Iasi, din cauza unei depașiri. Polițiștii ieșeni declara ca șoferul unui autoturism…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost transportate in stare grava la spitalul din Craiova, in urma accidentului produs joi, din localitatea Varvoru de Jos, mașina in care se aflau lovind un copac, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Dolj, doua dintre persoanele implicate in accidentul din…

- Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de dpa. Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei…

- Cel mai grav accident feroviar din Taiwan dupa mai mult de un sfert de secol s-a soldat cu 18 morți și 187 de raniți.Camerele de supraveghere au inregistrat momentul in care a deraiat garnitura la bordul careia se aflau peste 350 de pasageri, scrie stiri.tvr.ro.

- 11 persoane, despre care se crede ca sunt migranți, au murit sambata dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit cu un camion pe o sosea din Grecia, anunta autoritatile elene, relateaza Reuters.