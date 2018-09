Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Bucuresti doreste editarea si distribuirea a 120.000 de exemplare din doua carti: Istoria Ilustrata a Romaniei pentru elevi si Istoria Ilustrata a Romanilor pentru tineri, acest ultim volum fiind realizat de Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane. Cartile vor…

- Primaria Capitalei cumpara 2.000 de fluiere in valoare totala de 78.000 de lei (aproape 17.000 de euro) pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Valoarea unui singur fluier este de 39 de lei, iar contractul de achizitie directa a fost acordat firmei Lidle Com…

- Autoritatile au fost sesizate in acest week-end ca pe peretii exteriori ai casei memoriale din Sighetu Marmației a scriitorului american de origine romana, Elie Wiesel, decedat in 2016, au fost mazgalite cu vopsea cateva mesaje jignitoare. Cu un rosu intens, pe fațada exterioara a imobilului a fost…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la anuntul liberalului Ciprian Ciucu privitor la candidatura, la alegerile locale, pentru functia de primar general al Capitalei, ca s-a grabit si ca Biroului Politic National va adopta un calendar pentru desemnarea candidatilor.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Procurorul general Augustin Lazar a avut, miercuri, o intrevedere cu Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, iar una dintre temele discutate se refera la suportul acordat procurorilor de catre cercetatori ai Academiei pentru realizarea unor expertize numismatice in dosare penale. Potrivit unui…

- Dialogul cu Ioan-Aurel Pop, istoric, rector al Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președinte al Academiei Romane, atinge subiecte delicate: de la limpezirea zvonului privind o posibila candidatura la președinția Romaniei, in 2019, la comentarea pe larg a acuzațiilor de colaborare cu Securitatea…

- Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Societatea de Stiinte Matematice din România, cu sprijinul partenerilor si a institutiilor publice și private implicate,organizeaza cel mai mare eveniment educațional care se va desfașura în România, la Cluj-Napoca,…