Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul a fost tras pe dreapta in localitatea Siretel, in noaptea de sambata spre duminica. „La data de 12 mai, politistii Sectiei 6 Rurala Pascani au oprit pentru control, pe DJ 281, in Siretel, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani. Intrucat soferul emana halena alcoolica, acesta a fost testat…

- Un șofer in varsta de 66 de ani, din Radauți, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volan in stare avansata de ebrietate. Ieri, la pranz, el a fost oprit pentru control de un echipaj de poliție, la Horodnic de Jos. Intrucat mirosea a bautura, radauțeanul a fost verificat cu aparatul […]

- Vineri dimineața o patrula din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Preutești a oprit pentru control pe DJ 208 din comuna Hartop, autoturismul condus de un barbat de 31 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei, care a prezentat un permis de conducere provizoriu emis de autoritațile din Marea Britanie. In urma…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiști pentru conducere fara permis. Acesta a fost prins in trafic la volanul unui autoturism, pe raza localitații Ampoița. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie, in jurul orei 11:10, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos,…

- La data de 2 martie a.c., ora 00.10, politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au depistat un barbat, in varsta de 33 de ani, din localitatea Vulturu, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe DJ 225, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultatul in aparatul etilotest…

- Un minor din Falticeni care se afla la volanul unei masini a incercat sa scape de politistii care au oprit masina in trafic, facand schimb de locuri cu un adult aflat in masina. Sambata, la ora 21:30, in timp ce acționa pe un drum comunal din Bunești, o patrula din cadrul Secției 12 Poliție Rurala […]

- Un barbat din Baia Mare este cercetat penal de catre politistii din Aiud, dupa ce a fost prins in trafic, in municipiu. Conducea un autoturism, dar avea permisul suspendat. A fost oprit in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei02.10, de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in municipiu.…

- „La data de 16 februaruie, politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au oprit pentru control, pe DJ 248A, in comuna Miroslava, un autoturism condus de catre un barbat de 30 de ani, din comuna Tibanesti. Intrucat soferul emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, care a aratat o…