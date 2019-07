Magistrații Curții de Apel Cluj au fost la fel de intransigenți ca și cei de la Tribunalul Bistrița-Nasaud, in dosarul Linei Monica Craciun, acuzata de omor calificat. Femeia, originara din Bistrița Birgaului a fost condamnata de judecatorii bistrițeni la 25 de ani de pușcarie, sentința menținuta și la Cluj. Gazeta de Bistrița a intrat in posesia motivarii sentinței de condamnare și va prezinta in exclusivitate ce au susținut magistrații Curții in acest document. Sentința definitiva in dosarul de omor in care cap de afiș a fost Lina Monica Craciun, a fost pronunțata pe data de 17 mai 2019, dupa…