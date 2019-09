Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seara ca ar putea avea "in curand" o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Gigi Becali și-a chemat fina in fața judecatorilor- Suma uriașa pe care i-o datoreaza…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit luni, la New York, cu omologul sud-coreean Moon Jae-in cu care a discutat despre planurile de relansare a negocierilor cu Phenianul privind dezarmarea nucleara in timp ce, la Seul, cele doua state aliate se pregatesc pentru discutii cu privire la impartirea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi reporterilor ca este dispus sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a relua negocierile privind denuclearizarea la un moment dat anul acesta, informeaza Reuters. Declaratia presedintelui SUA a fost facuta in contextul in care, luni,…

- Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Liderul de la Casa Alba Casei Albe…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a acceptat sa aiba, duminica, o intalnire cu presedintele american Donald Trump la frontiera intercoreeana, relateaza AFP."Conducatorii SUA si Coreei de Nord isi vor strange mainile pentru pace la Panmunjom, locul simbol al divizarii", a declarat presedintele…

- Presedintele SUA Donald Trump a sosit duminica in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei, chiar inainte de o intalnire istorica asteptata cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Kim a acceptat in ultimul moment o invitatie a presedintelui SUA de a se intalni in…

- "Conducatorii SUA si Coreei de Nord isi vor strange mainile pentru pace la Panmunjom, locul simbol al divizarii", a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care va participa la intalnire. "Vom merge in zona demilitarizata si ne vom intalni cu presedintele Kim. Ma bucur foarte tare", a spus Donald…

- In raspunsuri scrise adresate mai multor mass-media, Moon, care a jucat un rol crucial in inlesnirea, anul trecut, a apropierii intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a indemnat totodata Phenianul sa reia dialogul pentru a arata ca doreste sa se indrepte spre…