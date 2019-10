Stiri pe aceeasi tema

- Seful Pentagonului, Mark Esper, a afirmat ca intentioneaza sa coopereze in cadrul anchetei democratilor pentru alcatuirea unui dosar de punere sub acuzare (impeachment) a presedintelui Donald Trump, in pofida anuntului conform caruia Casa Alba va inceta orice colaborare, informeaza duminica AFP.…

- Vorbind joi la show-ul moderat de Sean Hannity la postul Fox News, Rudy Giuliani a atras atentia asupra Romaniei. ''Sean, vreau sa priviti nu doar China. Vreau sa fiti atent la Romania. Doar priviti Romania'', a spus avocatul lui Trump, fara alte precizari. Romania, implicata in scandalul Hunter…

- Democrații din Congresul Statelor Unite au trimis citații Pentagonului și Biroului pentru Buget de la Casa Alba, prin care cer documentele legate de decizia președintelui american Donald Trump de a bloca ajutorul militar acordat Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citațiile au fost…

- Congresul SUA i-a ''hartuit si abuzat pe angajatii Departamentului de Stat, contactandu-i direct si cautand sa obtina documente care apartin Departamentului de Stat ", a declarat acesta in fata presei, citat de AFP si dpa. "Aceasta este hartuire si nu o voi permite asupra echipei mele", a…

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, ar urma sa iși anunțe demisia in luna noiembrie, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit surselor, eventuala decizie a lui Perry nu este legata de ancheta privind…

- Seful agentiei anticorupție din Ucraina a declarat vineri ca nu a fost deschisa nicio ancheta pe numele fostului vicepreședinte american Joe Biden sau a fiului sau, chiar daca președintele american Donald Trump a facut presiuni pentru ca acest lucru sa se întânple, potrivit Mediafax care…

- Transcriptul convorbirii telefonice purtate la 25 iulie de presedintele american, Donald Trump, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, facut public miercuri de Casa Alba, confirma nevoia unei anchete in vederea destituirii liderului american, a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…