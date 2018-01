Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a insistat ca "nu este rasist", dupa ce a fost acuzat de un senator democrat ca ar fi folosit un limbaj ofensator in legatura cu imigratia din tari africane si din America Latina, informeaza site-ul postului France 24.

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca o apreciaza pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este ca ea nu va candida la Casa Alba, relateaza AFP. "O cunosc foarte bine (...) O apreciez", a afirmat Donald Trump, intrebat in legatura cu eventualele ambitii politice ale actritei, producatoarei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Din cei peste 3.000 de soldați de elita din Spania, 180 aveau Indicele de Masa Corporala (BMI) de peste 30, fiind descriși ca obezi. Aceștia au primit planuri pentru o alimentație echilibrata și sugestii de exerciții fizice de la medicii specialiști spanioli insarcinați cu examinarea trupelor de elita.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi în Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si înfometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvânt

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump crede in OZN-uri? Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, nu are inca un raspuns, informeaza marti AFP. ''Aceasta problema nu a aparut in discutiile noastre din ultimele zile'', a raspuns Sanders amuzata, cu ocazia conferintei…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP. Presedintele republican american, care a marcat o schimbare clara…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa interventie rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american Donald Trump menita sa-l discrediteze pe acesta din urma, relateaza EFE. Totul a fost inventat de oameni aflati in opozitie…

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC.

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Recep Tayyip Erdogan se plaseaza in centrul valului de indignare provocat de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Presedintele turc i-a invitat pe liderii lumii musulmane la Istanbul, pentru a-si coordona actiunile in acest dosar, dar si pe omologul sau rus…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si a sustinut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agentia EFE.Zeman a mai spus ca, in…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale...

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU care viza imbunatatirea gestionarii internationale a imigrantilor si refugiatilor, considerat "incompatibil" cu politica sa legata de imigratie, a anuntat sambata misiunea americana la ONU.…

- Președintele american Donald Trump a organizat vineri tradiționala recepție de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai puține companii media fața de anul trecut, pe fondul boicotului unor ziariști și sub incidența unei vești deloc placute pentru fostul magnat american,…

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordandu-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el insusi indoielile privind soarta sefului diplomatiei, transmite AFP.'Media…

- Președintele american Donald Trump a refuzat joi sa alimenteze zvonurile in sensul ca se pregatește sa-l demita pe șeful diplomației, Rex Tillerson, relateaza dpa. "E aici, Rex este aici", le-a spus Trump ziariștilor care l-au întrebat despre soarta secretarului de…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe sefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…

- Președintele SUA Donald Trump și-a atras, din nou, critici dupa ce a facut, la un eveniment dedicat veteranilor proveniți din randul populațiilor indigene americane, niște remarci considerate rasiste la adresa unei adversare politice, relateaza dpa și Reuters. "Erați aici cu mult…

- Presedintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", situatie rezervata simbolic celor mai rai dusmani ai Statelor Unite, relateaza AFP.Decizia ar fi o modalitate…

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- Motiunea depusa de administratia Trump impotriva hotararilor mai multor tribunale de prima instanta care au suspendat aplicarea noului text este ”partial acordata, partial respinsa”, scrie Curtea de Apel al celui de-al Noualea District.Decretul este mentinut in parte in cazul ”strainilor…

- Politia din Manila a folosit tunuri cu apa impotriva participantilor la marsul anti-Trump de pe Bulevardul Taft, la sase kilometri departare de locul unde are loc summitul Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) de la Manila. Cei aproximativ 1.000 de protestatari au reactionat…

- Fostul comandant american, care a participat la dezvoltarea unor planuri pentru a combate potențiale atacuri ale Coreei de Nord asupra Coreei de Sud, avertizeaza ca in ciuda avantajului tehnologic al Americii, numarul mare de trupe nord coreene, alaturi de artileria de rachete și lansatoare, ar duce…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca a avut un dialog normal cu liderul american Donald Trump in cursul summitului APEC din Vietnam, potrivit Reuters, dar, a spus el, „este necesar sa gasim o posibilitate de a sta și de a discuta in detaliu relațiile bilaterale”, conform TASS. Putin…

- Presedintele american Donald Trump a facut bilantul vizitei sale in China, subliniind ca intalnirile avute cu omologul sau chinez Xi Jinping au fost „foarte productive“, mai ales in problemele legate de schimburile comerciale si programul nuclear al Coreei de Nord.

- Președintele american Donald Trump a apreciat marți, când s-au împlinit 100 de ani de la Revoluția bolșevica din Octombrie în Rusia, ca data de 7 noiembrie ar trebui sa fie declarata Ziua victimelor comunismului, relateaza France Presse,

- Președintele american Donald Trump a sosit marți in Coreea de Sud pentru o vizita de doua zile, in cea de-a doua oprire a turneului sau asiatic și in care amenințarea nord-coreeana și relațiile comerciale bilaterale vor domina agenda, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Președintele american Donald Trump nu exclude o intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un pentru a-l convinge sa renunțe la ambițiile sale nucleare, cu toate ca recunoaște ca un astfel de scenariu este prematur, informeaza duminica AFP. Întrebat în emisiunea "Full…

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana și in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP, citata de Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Presedintele american Donald Trump cere condamnarea la pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului de la New York soldat cu moartea a opt persoane si ranirea altor douasprezece. "Teroristul de la New York era fericit cand cerut sa arboreze un steag ISIS in camera sa de spital. El a ucis opt oameni si…

- Președintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program susținut de adversarii sai democrați este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți, și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor

- Donald Trump a reacționat pe Twitter in urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris ca „pare sa fie un alt atac comis de o persoana bolnava și dereglata”. LIVE UPDATE / Atac terorist in New York, soldat cu cel puțin opt morți „In New York pare sa…

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Presedintele actual al Statelor Unite, Donald Trump, doreste sa faca publice o serie de documente clasificate cu privire la asasinarea lui Kennedy. Documentele, care includ rapoarte si relatari ale FBI si CIA, pot confirma sau infirma relatarile...

- Președintele american Donald Trump l-a felicitat pe premierul nipon Shinzo Abe pentru 'larga sa victorie' in alegerile legislative, a anunțat luni un responsabil al Casei Albe, informeaza AFP. 'Președintele a avut un foarte bun schimb de opinii la telefon ieri (duminica) seara cu premierul…

- Președintele american Donald Trump a prezis deschiderea unei ere de tranziție spre pace in Siria, cu implicarea diplomatica a Statelor Unite, apreciind ca alungarea jihadiștilor din Raqqa anunța, in opinia sa, “sfarșitul califatului Statului Islamic”, scrie Agerpres, citand France Presse. ...