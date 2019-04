Trump angajeaza o actiune in justitie cu scopul de a nu-si prezenta Camerei Reprezentantilor informatii sale financiare.

Presedintele Comisiei de control din cadrul Camerei, Elijah Cummings, ii cere lui Donald Trump sa prezinte documente aferente unei perioade de opt ani si cu privire la bunuri personale si afaceri ale presedintelui.



Cummings a formulat aceste solicitari in urma unei audieri, in februarie, intr-o comisie din cadrul Camerei, a fostului avocat al lui Trump Michael Cohen, care l-a acuzat pe presedinte ca si-a ”umflat” in mod artificial averea cu scopul de a urca…