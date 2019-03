Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters. In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a…

- ”Dupa 52 de ani, a venit vremea ca Statele Unite sa recunoasca deplin suveranitatea Israelului in Golan, care are o importanta strategica pentru statul Israel si stabilitatea regionala”, a scris joi, pe Twitter, președintele Donald Trump. Guvernul israelian a primit vestea cu bucurie, Guvernul sirian…

- "Pozitia UE nu s-a schimbat. Uniunea Europeana, in conformitate cu legislatia internationala, nu recunoaste suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel incepand din iunie 1967, inclusiv inaltimile Golan, si nu le considera parte a teritoriului israelian", a declarat agentiei Reuters…

- Ministerul polonez de Externe a anuntat vineri ca a convocat-o pe ambasadoarea Israelului la Vasovia, Anna Azari, in urma publicarii in presa israeliana a unor declaratii atribuite premierului Benjamin Netanyahu despre rolul polonezilor in Holocaust, relateaza AFP.

- Ministerul de Externe al Rusiei a cerut miercuri Israelului sa inceteze atacurile asupra teritoriului sirian, dupa ce au aparut informatii ca peste 20 de persoane au fost ucise in urma raidurilor aeriene efectuate in noaptea de duminica spre luni.

- Ministerul de Externe al Rusiei a cerut miercuri Israelului sa inceteze atacurile asupra teritoriului sirian, dupa ce au aparut informatii ca peste 20 de persoane au fost ucise in urma raidurilor aeriene efectuate in noaptea de duminica spre luni, informeaza dpa si TASS. 'Practica…

- "O racheta lansata spre nordul Platoului Golan a fost interceptata de sistemul de aparare aeriana 'Iron Dome'", a transmis armata israeliana intr-un comunicat. O purtatoare de cuvant a armatei a precizat apoi pentru AFP ca racheta a fost lansata din Siria. Israelul, oficial in stare de razboi…

- Ministerul rus de Externe considera ca Administratia Bashar al-Assad trebuie sa preia controlul asupra zonelor din estul Siriei dupa eventuala retragere a trupelor americane, informeaza agentia Tass, citata de Mediafax.