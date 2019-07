Stiri pe aceeasi tema

- "Administrația este decisa asupra unui act de vandalism diplomatic, aparent din motive ideologice și de personalitate - era acordul lui Obama", scria ambasadorul Kim Darroch intr-o depeșa diplomatica confidențiala din mai 2018. Diplomatul britanic mai sublinia in raport ca exista divergențe…

- Hossein Nejat, un comandant din cadrul Garzilor Revoluționare din Iran a declarat marți ca bazele militare americane din reigune se afla în raza de acțiune a rachetelor iraniene, a informat agenția Tasnim, în contextul conflictului între Washington și Teheran, scrie Mediafax, citând…

- Statele Unite vor continua sa mențina presiunea asupra Iranului pâna când acesta va renunța la ambițiile sale privind armele nucleare și va renunța a activitațile violente în Orientul Mijlociu, a declarat luni John Bolton, consilier prezidențial pe probleme de securitate, relateaza…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, însa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, potrivit agenției Reuters, citeaza Mediafax.Președintele…

- "Vrem sa avem protectie in Orientul Mijlociu. Intentionam sa trimitem un numar relativ mic de trupe, in principal cu rol de protectie", a declarat Donald Trump de la Casa Alba, inainte de inceperea unei vizite in Japonia. "Niste oameni foarte talentati se deplaseaza chiar acum spre Orientul Mijlociu.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi ca nu considera ca suplimentarea trupelor americane din regiunea Orientului Mijlociu este necesara pentru a contracara acțiunile Iranului, potrivit Reuters. „Nu cred ca vom avea nevoie (de trupe suplimentare, n.r.). Chiar nu cred. În…

- Declaratiile lui Rouhani vin in contextul unei relatii din ce in ce mai tensionate intre Washington si Teheran. Recent, Statele Unite si-au sporit prezenta militara in Orientul Mijlociu ca raspuns la „amenintarile iraniene” la adresa trupelor americane din regiune. Mai mult, Secretarul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, joi seara, ca nu se va ajunge la razboi cu Iranul, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear al Administratiei de la Teheran.Intrebat, la Washington, daca intentioneaza sa ajunga la un razboi cu Iranul, Donald Trump a raspuns, potrivit…