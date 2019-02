Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri sa impuna noi taxe vamale pentru importurile de masini europene daca negocierile intre Washington si Bruxelles nu vor duce la incheierea unui nou acord comercial, relateaza AFP si Reuters. ‘Incercam sa ajungem la un acord. Este foarte dificil sa…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri sa impuna noi taxe vamale pentru importurile de masini europene daca negocierile intre Washington si Bruxelles nu vor duce la incheierea unui nou acord comercial, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA ORA -…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca tensiunile dintre Administrația de la Teheran și cea de la Washington sunt „la cote maxime”, intr-un interviu difuzat de postul de televiziune de stat IRIB, relateaza Reuters preluata de mediafax. Rouhani a comentat in cadrul interviului…

- Atat Cancelaria federala, cat și Administrația președintelui federal a confirmat aceste convorbiri telefonice. Cu toate acestea, continutul discutiilor intre Merkel și Dancila este "confidențial", iar tema convorbirii dintre Steinmeier și Iohannis ar fi in mod exclusiv Kirchentag 2019 (Ziua Bisericii).…

- Liderul PSD a confirmat ca a avut o invitatie pentru SUA, insa a refuzat-o pentru a fi prezent la dezbaterile pe buget. „Nu plec in Statele Unite. Am primit invitatia. Multumesc pentru ea. Am declinat-o, deoarece chiar trebuie sa particip la discutiile astea pentru buget', a afirmat Dragnea.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi plecat pentru cateva zile in Statele Unite, potrivit unui anunt al PSD Telerman. Vizita lui Dragnea la Washington are loc in conditiile in care coalitia PSD-ALDE nu a reusit sa treaca nici macar de Guvern bugetul pe 2019.

- Presedintele american Donald Trump a respins miercuri raportul cu privire la marile amenintari mondiale prezentat de serviciile americane de informatii in Senat cu zi inainte si si-a aparat pozitia, mult mai optimista ca acestora, cu privire la Coreea de Nord si gruparea jihadista Statul Islamic (SI),…

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…