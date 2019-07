Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Israelului a anunțat ca se pregatește pentru efectele unui eventual razboi intre Statele Unite și Iran. Ministrul israelian de Externe, Israel Katz, a avertizat Teheranul ca va fi „lovit puternic” in cazul unei confruntari armate. „Trebuie sa tinem cont de faptul ca posibilele calcule gresite…

- Ministrul Stefan-Radu Oprea s-a intalnit astazi cu o delegație a Consiliului de Afaceri Romano-American (AMRO), condusa de președintele executiv Eric Stewart. Companiile americane se afla la Bucuresti in perioada 26-27 iunie a.c., cu prilejul celei de a saptea misiuni anuale de afaceri in Romania. La…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu Mexicul nu avanseaza suficient si a promis din nou sa impuna taxe vamale pentru toate bunurile venite din tara vecina cu incepere de luni daca Mexicul nu il ajuta sa blocheze migrantii tot mai numerosi care trec frontiera…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- ARAD. Dimineata de joi a fost una agitata in fabrica Astra Rail Industries, acolo unde se fabrica vagoane de marfa. Sute de muncitori nemultumiti au intrerupt munca, dupa care au plecat in coloana spre cladirea de birouri a Greenbrier, companie care detine fabrica. Ajunsi in fata „Casei Albe”, asa cum…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni pe 13 mai, la Washington, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, anunta Casa Alba, conform cotidianului Le Figaro, citat de Mediafax. „Pe baza relatiilor indelungate intre Statele Unite si Ungaria, presedintele si primul ministru vor evoca mijloacele…