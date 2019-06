Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi un atac selectiv contra Iranului ca raspuns la doborarea de catre Teheran a unei drone americane, dar liderul de la Casa Alba a suspendat ordinul inainte ca Pentagonul sa-l execute, scrie agerpres.ro.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat joi un tweet amenintator la adresa Iranului, dupa doborarea unei drone americane, razgandindu-se insa ulterior in privinta lansarii unor atacuri, in timp ce presedintele rus, Vladimir Putin, avertiza ca interventia SUA in Iran ar fi „o catastrofa pentru regiune”.

- Responsabilii irakieni, care sunt ingrijorati de posibilitatea ca tensiunile dintre Washington si Teheran sa degenereze pe teritoriul lor, au atentionat impotriva "pericolului razboiului", cu ocazia unei vizite a ministrului afacerilor externe iranian Mohammad Javad Zarif, informeaza duminica AFP…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…

- Donald Trump a impus noi sancțiuni asupra „sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului” din Iran, pentru a spori presiunea asupra regimului de la Teheran. Președintele Statelor Unite a amenințat ca va lua noi masuri in cazul in care Iranul „nu-si schimba radical atitudinea”.…