- Gabriel Tamaș, 35 de ani, revine incepand de vineri la antrenamentele echipei Hapoel Haifa, dupa ce și-a petrecut ultima luna sub arest la domiciliu, pentru ca ca a fost prins baut la volan și a condus cu 205 km/h. Internaționalul roman va fi supravegheat de polițiști pe parcursul ședințelor de pregatire.…

- Un accident de circulatie soldat cu doua victime incarcerate a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, 30 aprilie spre 1 mai, in jurul orei 1.30, pe DN 15, in localitatea Dumbrava Rosie. Din primele informații ar fi vorba despre un autoturism care a parasit partea carosabila și a intrat intr-un…

- Fotbalistul roman Erik Bicfalvi a marcat singurul gol al echipei Ural Ekaterinburg, invinsa in deplasare de FC Ufa cu scorul de 4-1, duminica, in etapa a 26-a a campionatului Rusiei. Bicfalvi a deschis scorul in min. 16, cu o lovitura de cap, dupa care Ufa a punctat de patru ori, prin Andres Vombergar…

- Pe o pagina de Facebook cu numele „Ilie Dumitrescu”, atribuita fostului internațional roman, a aparut mesajul: „Ce frumos și liniștit e Bucureștiul acum cand populația de pripas a plecat acasa”. Cei care au vazut postarea s-au grabit sa-l critice pe Ilie Dumitrescu, insa adevarul este ca pagina nu ii…

- Majoritatea PSD – ALDE a reusit, cu sprijinul UDMR, sa adopte in Parlament modificarile aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala, in ciuda protestelor opozitiei si a forurilor europene. Cei de la putere, cu complicitatea UDMR si a unor parlamentari de la minoritati, s-au folosit de pretextul…

- Paul Danci, un inginer roman care lucreaza in Germania pentru mari producatori de masini, ocupand o functie de top management in domeniul sigurantei auto, a explicat pe pagina sa de Facebook motivele pentru care noile masini nu sunt proiectate sa functioneze 20 de ani, asa cum erau masinile de altadata.

- Vaticanul este dispus sa ofere expertiza tehnica pentru a ajuta la reconstructia si restaurarea catedralei Notre-Dame, devastata de un incendiu puternic izbucnit luni seara, a precizat marti presedintele Consiliului Pontifical pentru Cultura al Sfantului Scaun, potrivit Reuters. "Cred ca una…