Dolj: Peste 36.000 de cereri unice de plată la APIA au fost depuse în judeţ Numarul ce cereri a fost mai mic decat in 2018, cand au fost depuse 37.346 cereri unice de plata, insumand o suprafata solicitata la plata de 418.822 ha. Potrivit APIA Dolj, la nivel national, campania, in cadrul careia au fost inregistrate 846.619 cereri, pentru o suprafata declarata la plata de 9.711.211,43 hectare, a fost finalizata pe 15 mai. Judetele cu cele mai multe cereri inregistrate sunt Suceava (46.475 cereri), Dolj (36.029 cereri), Bihor (35.446 cereri), Maramures (33.822 cereri) si Botosani (32.778 cereri). In ce priveste judetele cu cele mai mari suprafete solicitate la plata,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

