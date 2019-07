Stiri pe aceeasi tema

- Devastata de durere, Teodora a ținut sa impartașeasca și cu prietenii sai virtuali drama prin care trece și care a marcat-o foarte mult, scrie spynews.ro. Citeste si INSULA IUBIRII 2019, prima noapte de amor: "Nu am mai trait in viata mea asa ceva, as face-o zi si noapte!" Recent, unul…

- Duminica 30 iunie s-a stins din viata Elena Arnautoiu (100 de ani), un simbol al luptei anticomuniste, sora fratilor Toma si Petre Arnautoiu, cei care au condus cea mai lunga si puternica rezistenta anticomunista din Europa, intre 1949 si 1958. Nascuta pe 12 aprilie 1919 la Nucsoara, Elena Ion Arnautoiu…

- Astfel, cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la inființare, in semn de apreciere a modului exemplar de indeplinire a misiunilor incredintate, atat pe teritoriul național, cat si in plan extern, precum si pentru contribuția importanta avuta la promovarea imaginii Forțelor Terestre si a Armatei…

- Gloria Vanderbilt, mostenitoarea unei averi importante, o stilista cunoscuta si o legenda a modei americane, a carei viata amoroasa a facut adeseori deliciile presei mondene, a murit duminica la varsta de 95 ani, a anuntat luni fiul ei, Anderson Cooper, un celebru jurnalist al postului CNN, citat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 17 mai a.c., decretele de decorare a pentru Georgeta Mariana Filitti, Paulina Popoiu si a Muzeului National de Istorie a Transilvaniei din Cluj Napoca.Astfel, in semn de inalta apreciere pentru prestigioasa activitate de cercetator si istoric,…

- Un fost politician s-a stins din viața dupa ce a pierdut lupta cu o boala grava. Dumitru Ghițun s-a stins din viața, marți, la varsta de 70 de ani. El a fost director al unei institutii din Botosani, dar si...

- Dan Laurentiu Stoichicescu, membru marcant al Aliantei Liberalilor si Democratilor, Filiala Olt, trece printr-o grea incercare. Sotia sa, Monica Stoichicescu, s-a stins din viata, joi-seara, 3 mai 2019, pe patul unui spital din Bucuresti, potrivit Adevarul. Avea doar 41 ani si lasa in urma…

- Alex Faur, un tanar cunoscut in lumea mondena și un apropiat al vedetelor autohtone, a murit. Acesta era bolnav. Alex Faur a murit la varsta de 40 de ani. Anunțul a fost facut de una dintre prietenele lui, pe o rețea de socializare. "Odihnește-te in pace, prieten drag. Viața nu va mai fi niciodata…