Doliu mare in sport! A murit intr-un grav accident rutier, la 22 de ani! A reprezentat cu mandrie Romania!

- O noua veste devastatoare lovește lumea boxului românesc. Georgian Tudor, campion european și mondial la box, în vârsta de doar 22 de ani, a murit, joi seara, în urma unui tragic accident rutier petrecut în localitatea prahoveana Cocoraștii Colț, scrie Libertatea.…

- Inca o tragedie in sportul romanesc. A murit Georgian Tudor, una dintre marile speranțe ale boxului romanesc, bronz european la cadeți și bronz mondial la juniori. O noua veste devastatoare a lovit lumea boxului romanesc. Dupa decesul celui care a fost Viorel Soroceanu a venit, acum, randul lui Georgian…

- Viorel Soroceanu, un fost campion national la box, a fost gasita fara suflare in propria masina, intr-o parcare din Iasi. Barbatul avea 63 de ani si si-a taiat venele din cauza problemele de sanatate pe care le avea. A

- Fostul campion national la box, Viorel Soroceanu, in varsta de 63 ani, a fost gasit fara suflare in parcarea unui centru comercial din municipiul Iasi. Fostul sportiv si ar fi pus capat zilelor in masina sa, unde a fost gasit cu venele taiate.Potrivit bzi.ro, sportivul ar fi recurs la acest gest disperat…

- O persoana a murit și alta a fost ranita intr-un accident rutier care a avut loc in urma cu putin timp in localitatea gorjeana Capreni. Un tanar, de 24 de ani, din Capreni, judetul Gorj, nu a adaptat viteza intr-o ...

- Petre Deca a cucerit in 1961 titlul de campion balcanic si ulterior a primit distinctia de maestru de emerit al sportului. La varsta de 50 de ani, fostul pugilist a alergat la un maraton al veteranilor. Nu a primit din partea Federatiei Romane de Box decat o diploma pentru merite deosebite,…

- Petre Deca, un mare campion originar din Dolj, a murit, marti, la varsta de 83 de anim dupa o lunga lupta cu o boala necrutatoare. A fost multiplu campion national si medaliat. Sportivul a cucerit in 1961 titlul de campion balcanic si ulterior a primit distinctia de maestru de emerit al sportului.

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Tragedie in lumea sportului din Romania. Unul dintre cei mai apreciati voleibalisti si-a pierdut viata, potrivit gds. Lucian Matușoiu, fost voleibalist la Universitatea Craiova, a decedat intr-un grav accident. Accidentul a avut loc in judetul Mehedinti si se pare ca fostul sportiv a adormit la volan,…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Accident tragic in raionul Sangerei. Preotul din satul Copaceni și soția sa au murit pe loc, dupa ce mașina lor s-a ciocnit frontal cu un alt automobil.Potrivit poliției, de vina ar fi soferul acestuia, in varsta de 26 de ani, care se indrepta spre orasul Balti.

- Simon Dickie, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la varsta de 66 de ani, in urma unui accident stupid, informeaza romaniatv.net. Acesta a cazut de la etajul 3 al apartamentului in care locuia. A

- O familie din Bistrița-Nasaud, care circula duminica la amiaza pe drumul european 85, a fost implicata intr-un tragic accident de circulație, in urma caruia un barbat și fiul acestuia și-au pierdut viața.

- Zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 sunt declarate zile de doliu național pe teritoriul Romaniei in memoria Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Executivul a adoptat, in ședința de astazi, o hotarare in acest sens.

- Fosta vicecampioana europeana la triplusalt Cristina Nicolau a decedat la varsta de 40 de ani, a anunțat, marți, Federația Romana de Atletism pe site-ul sau oficial. Specialista la triplusalt, cu...

- O tanara a murit, iar o alta a fost grav ranita, intr-un accident petrecut, marti, in judetul Iasi, dupa ce masina condusa de una dintre ele a intrat pe contrasens si s-a izbit de un autoturism care venea din sens opus. Cele doua tinere, de 21 de ani, se aflau intr-un autoturism Hyundai cu care se…

- 1 Decembrie indoliat pentru romanii de pretitundeni! Regele Mihai a incetat din viata, la varsta de 96 de ani, dupa o indelungata lupta cu boala. Vestea a cazut ca un trasnet chiar in ziua de Ziua Nationala a Romaniei.

- Un tanar de 31 de ani, din Sebeș, care lucra ca și șofer profesionist, a murit intr-un tragic accident rutier petrecut in Germania. Moartea lui Calin Galdean a indurerat sute de oameni care i-au lasat mesaje de adio pe contul de socializare. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum bun spre ceruri prieten…

- O tanara de 19 ani din satul Cornești județul Gorj și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs in Caraș Severin, pe centura Lugojului. Șoferul autoturismului in care se mai aflau patru persoane a vazut prea tarziu sensul giratoriu și a incercat sa evite impactul, insa, din pacate nu …

- Un accident rutier teribil s-a petrecut in aceasta dimineata in judetul Buzau! Doi tineri si-au pierdut viata, dupa ce masina in care erau a fost izbita de un tir. Incidentul rutier s-a petrecut pe DN 2B, drumul care leaga Buzaul de Braila, in zona localitatii Cilibia.

- Garry Kasparov, fost campion mondial pe parcursul a 15 ani consecutivi si cel mai tanar campion mondial din istoria sahului, a sosit ieri (luni, n.r) la Bucuresti pentru a participa la conferinta Profit.ro “Making the right moves”, intrarea in Bucuresti a fost „memorabila” dupa cum a declarat, fiind…

- Actrița Cristina Stamate a murit, la varsta de 71 de ani. Ea fusese internata la Spitalul Floreasca din Capitala, saptamana trecuta, joi, chiar in ziua in care colega ei de scena actrița Stela Popescu a murit, scrie libertatea.ro.

- *In jur de 100 de persoane au donat circa 8.000 de euro, suma cu care a fost cumparata o casa in Abrud *Mama copiilor a murit in luna august, intr-un accident provocat chiar de tatal copiilor Patru copii din Abrud ramași orfani de mama, care a murit intr-un accident rutier provocat chiar de tatal lor,…

- Trei români au murit si alti cinci au fost raniti, sâmbata, în urma unui accident care a avut loc la Szolnok, în Ungaria, la aproximativ 150 de kilometri de granita cu România, fiind implicate un autobuz si un microbuz.

- Un microbuz românesc a fost implicat, sâmbata, într-un accident în Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat în coliziune cu un autocar înmatriculat în Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite.…

- Lumea presei din Romania e in stare de soc. Un cunoscut jurnalist roman a incetat din viata. Este vorba despre Dan Papij, jurnalist la sectia “Investigatii” a Evenimentului zilei. Acesta avea 67 de ani.Citeste si: Borcea, acuzat de magistrati ca si-a FOLOSIT copiii.Cum au motivat judecatorii…

- Actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Aceasta fost gasita decedata de un membru al familiei, la domiciliul actritei, scrie presa de peste Prut.Stela Popescu s-a nascut intr-o familie de invațatori modești.

- Jucatoarea ceha de tenis Jana Novotna, castigatoare a editiei din 1998 a turneului de la Wimbledon, a decedat, duminica, la varsta de 49 de ani, a anuntat site-ul oficial al WTA, citat de News.ro.

- Un barbat de 39 de ani, din orasul Potcoava, a murit in urma unui accident rutier produs duminica in localitatea Valea Mare, pe DN65 Pitesti - Slatina, intre o autoutilitara si un automobil, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu pentru…

- Fostul fotbalist Viorel Jurca a murit sâmbata, la vârsta de 60 de ani. Fostul jucator de la Steaua, FC Arges și Inter Sibiu a suferit un infarct și nu a putut fi salvat, informeaza tribuna.ro. Dupa retragerea din activitate, Jurca a devenit antrenor, atât ca…

- Doua persoane au murit si alta a fost ranita intr-un accident rutier petrecut in noaptea de duminica spre luni in centrul municipiului Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme. Una dintre masini a lovit un stalp de iluminat, apoi un autoturism parcat, dupa care s-a oprit in sediul Inspectoratului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion, circulatia pe DN6 Orsova Caransebes se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, intre localitatile Ilova si Slatina Timis, in judetul…

- Un accident rutier a curmat, duminica seara, viața unui barbat de 41, pasager intr-un autoturism al carui șofer a apasat prea tare pedala de accelerație. Evenimentul rutier care s-a produs in orașul Pogoanele s-a soldat și cu trei raniți. Pe fondul vitezei, intr-o curba deosebit de periculoasa, aflata…

- Un barbat a murit, dupa ce a suferit un infarct, la scurt timp dupa ce si a pierdut fiul intr un accident rutier, care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Braila, relateaza BZI.roMedicii nu au mai putut face nimic pentru barbatul rapus de infarct. Cei doi vor fi condusi impreuna pe ultimul…

- Lumea filmului din Romania este in doliu. Mircea Dragan, unul dintre cei mai mari regizori romani, a murit, marți, la varsta de 85 de ani. Regizorul implinise 85 de ani chiar luna aceasta, pe 3 octombrie. Printre cele mai cunoscute filme regizate de el se numara „Brigada Diverse in acțiune”, „BD in…

- Comunitatea academica universitara a pierdut in ziua de 24 octombrie o personalitate stiintifica si profesionala de mare prestigiu, prof. univ. dr. Liliana Ezechil.Condoleante familiei Conform CV ului, din 2012 pana in prezent prof. univ. dr. Liliana Ezechil a fost profesor la Facultatea de Stiinte…

- Sistemul medical romanesc nu inceteaza sa socheze. In Filiasi, judetul Olt, victima unui accident rutier a fost dusa la spital cu o duba, pentru ca cele doua ambulante pe care le are orasul erau deja pe teren.

- Principesa Marina Sturdza, descendenta a unei importante familii domnești din Romania, a murit la varsta de 65 de ani la New York. Anunțul trist a fost facut pe o pagina de socializare de o ruda.

- Fotbalul romanesc este in doliu dupa ce Ion Mateescu a incetat din viata la varsta de 65 de ani. Fostul fotbalist a jucat in sezonul 1975-1976 contra lui Real Madrid, in Cupa Campionilor Europeni, cand era legitimat la Dinamo. A

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova informeaza ca miercuri, 18 octombrie, la ora 05.45, pe autostrada M1, la 65 de kilometri de Budapesta, un automobil parcat pe carosabil si care se deplasa spre Cehia a fost lovit de un camion inmatriculat in Romania.

- Un moldovean a murit, iar copilul sau a fost internat in spital dupa ce au fost implicati intr-un grav accident rutier care a avut loc in Ungaria. Tragedia a avut in aceasta dimineata pe autostrada M1, la 65 de kilometri de Budapesta.

- Olga Tudorache s-a stins din viața. Cunoscuta actrița a decedat la varsta de 88 de ani. Informatia a fost anuntata pe Facebook de actorul Florin Calinescu si de medicul Monica Pop. Olga Tudorache...

- UPDATE Ionuț Epureanu, purtator de cuvant al IPJ Suceava, a relatat, la Antena 3, ca cele doua mașini s-au ciocnit frontal. El a amintit ca in aceeași zona, in urma cu o saptamana, alte doua persoane au murit in urma unui accident.UPDATE Raed Arafat anunța, la Antena 3, ca elicopterul SMURD…

- Doliu în fotbalul internațional dupa ce Mondli Dlamini, mijlocas al echipei Maritzburg United (Africa de Sud), a murit într-un accident de masina. Jucatorul avea doar 20 de ani. Farook Kadodia, președintele clubului Maritzburg United, a confirmat teribila veste. Tânarul care…

- A murit Radu Popescu, unul dintre oamenii de marca din tenisul de masa romanesc, informeaza site-ul FRTM. ”Federația Romana de Tenis de Masa anunța cu mare regret incetarea din viața la varsta de 84 de ani a celui ce a fost Radu Popescu. Cu o activitate de peste 60 de ani, Radu Popescu a fost pe rand…

- Accident rutier grav in capitala Ucrainei, Kiev. Un om a murit, iar opt au fost raniti dupa ce un microbuz de pasageri s-a ciocnit frontal cu un autocar al garzii nationale.Persoana decedata este un soldat care se afla in autobuz.

- Scene infioratoare s-au petrecut in urma unui accident in Radovan, județul Dolj. Cinci oameni s-au ales cu rani grave, dupa ce mașina in care erau a lovit un cap de pod. Din primele informații, se pare ca șoferul avea viteza foarte mare, potrivit Romania TV.