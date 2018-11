Stiri pe aceeasi tema

- Doliu printre membrii Partidului National Taranesc Crestin Democrat Constanta Decebal Ionescu, vicepresedinte al partidului organizatia Constanta, a murit in data de 14 octombrie 2018, rapus de o boala crunta. Inmormantarea va avea loc in data de 16 octombrie, la ora 12:00, la Cimitirul Central din…

- Mii de bulgari i-au adus un ultim omagiu jurnalistei ucise cu bestialitate weekendul trecut. La Sofia si Ruse, oameni simpli au adus flori si au aprins lumânari în amintirea Viktoriei Marinova.

- Romania e in doliu. Actrita a murit cum a aterizat. Lumea teatrului s-a cutremurat la aflarea acestei vesti proaste.foto A fost una dintre cele mai frumoase actrite al teatrului romanesc de revista. In urma cu 5 ani, Oltita Chirila se muta in America in speranta unui trai mai bun. Aceasta a trait o…

- Bilantul naufragiului unui feribot pe Lacul Victoria din Tanzania a ajuns sambata la 209 morti, in timp ce operatiunile de cautare continua, a anuntat Ministerul Transporturilor, potrivit dpa.

- Colegii din Penitenciarul Gaești anunța cu mare regret trecerea la cele veșnice a comisarului șef de penitenciare Gheorghe MOCANU, un Post-ul Doliu la Penitenciarul Gaești. Colegii trasmit condoleanțe familiei cms. șef Gheorghe MOCANU apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rachael Bland, prezentatoarea BBC care a anunțat ca mai are de trait foarte puțin, s-a stins din viața. Jurnalista in varsta de 40 de ani a murit miercuri dimineața, inconjurata de familie, dupa o...

- Neil Simon a imbinat umorul, drama si introspectia in piese precum 'The Odd Couple,' 'The Goodbye Girl' si 'Lost in Yonkers', jucate cu casa inchisa in multe teatre din lume. A fost distins cu patru premii Tony si nominalizat la alte 13, iar in 1991 a primit Premiul Pulitzer pentru 'Lost in Yonkers'.…

- Academia Romana anunta stingerea din viata duminica, la varsta de 85 de ani, a academicianului Marius Sala, lingvist cu o prodigioasa cariera internationala, vicepresedinte al Academiei Romane in perioada 2006 2014 si director al Institutului de Lingvistica Iorgu Iordan Al. Rosetti vreme de peste 20…