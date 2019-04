Doliu în politică. Liderul PNL a murit la miezul nopţii Ștefan Holban, membru al partidului care a candidat la alegerile locale pentru primaria din Suraia, Vrancea, a murit. "Partidul Național Liberal Filiala Vrancea este alaturi de familia fostului nostru coleg de la Suraia, Ștefan Holban, cel care a trecut ieri la cele veșnice. Candidat la Primaria Suraia in anul 2016, Ștefan Holban a fost un liberal pregatit mereu sa susțina proiectele in care credea, apreciat de cei apropiați dar și de oamenii din comunitatea in care a trait. Dumnezeu sa-l ierte! Condoleanțe familiei indurerate", au scris pe Facebook cei de la PNL Vrancea. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

